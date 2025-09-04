LOADING...
होम / खबरें / लाइफस्टाइल की खबरें / मधुमेह रोगियों को हो सकती हैं ये त्वचा संबंधी समस्याएं, जानें बचाव
मधुमेह रोगियों को हो सकती हैं ये त्वचा संबंधी समस्याएं, जानें बचाव
मधुमेह रोगियों को होने वाली त्वचा की समस्याएं

मधुमेह रोगियों को हो सकती हैं ये त्वचा संबंधी समस्याएं, जानें बचाव

लेखन अंजली
Sep 04, 2025
01:14 pm
क्या है खबर?

मधुमेह एक गंभीर बीमारी है, जो न केवल शरीर बल्कि त्वचा पर भी इसका गहरा प्रभाव डालती है। अधिक ब्लड शुगर का स्तर त्वचा की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इस लेख में हम आपको उन पांच त्वचा संबंधी समस्याओं के बारे में बताएंगे, जो मधुमेह के कारण हो सकती हैं और इनके उपचार के लिए क्या किया जा सकता है।

#1

त्वचा की खुजली और सूखापन

मधुमेह से पीड़ित लोगों को अक्सर त्वचा की खुजली और सूखापन का सामना करना पड़ता है। अधिक ब्लड शुगर के स्तर से त्वचा की नमी कम हो जाती है, जिससे खुजली और सूखापन होता है। इस समस्या से राहत पाने के लिए रोजाना मॉइस्चराइजर का उपयोग करें और पर्याप्त पानी पिएं ताकि शरीर में नमी बनी रहे। इसके अलावा गुनगुने पानी से नहाएं और साबुन का कम इस्तेमाल करें ताकि त्वचा की नमी बनी रहे।

#2

मुंहासे और दाने

मधुमेह से पीड़ित लोगों को मुंहासे और दाने होने की संभावना बढ़ जाती है। अधिक ब्लड शुगर के स्तर से त्वचा पर बैक्टीरिया पनप सकते हैं, जिससे मुंहासे और दाने हो सकते हैं। इसके लिए नियमित रूप से चेहरे को साफ करें और बैक्टीरिया रोधी साबुन का इस्तेमाल करें। इसके अलावा त्वचा की सफाई के लिए मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक लगाएं। त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए हफ्ते में दो बार हल्दी और बेसन का पैक लगाएं।

#3

संक्रमण और फंगल इंफेक्शन

मधुमेह से पीड़ित लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है, जिससे संक्रमण और फंगल इंफेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। इस समस्या से बचने के लिए अपनी ब्लड शुगर का स्तर नियंत्रित रखें और नियमित रूप से डॉक्टरी जांच करवाएं। संक्रमित क्षेत्र को साफ-सुथरा रखें और फंगल रोधी पाउडर का इस्तेमाल करें। इसके अलावा गीले कपड़ों को तुरंत बदलें और पैरों की सफाई का खास ध्यान रखें।

#4

त्वचा का काला पड़ना

मधुमेह से पीड़ित लोगों की त्वचा का रंग काला पड़ सकता है। यह समस्या आमतौर पर गर्दन, बगल और पीठ पर होती है। इसके लिए नियमित रूप से इन क्षेत्रों की सफाई करें और हल्के स्क्रब का इस्तेमाल करें ताकि मृत कोशिकाएं हट सकें। इसके अलावा नींबू के रस और शहद का मिश्रण लगाएं ताकि त्वचा का रंग हल्का हो सके। सनस्क्रीन का उपयोग करें और हफ्ते में दो बार मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक लगाएं।

#5

त्वचा का छिलना

मधुमेह से पीड़ित लोगों की त्वचा अक्सर छिलती रहती है, खासकर हाथों-पैरों पर। इसके लिए नियमित रूप से हाथों-पैरों की सफाई करें और मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें ताकि त्वचा नमी बनी रहे। इसके अलावा मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल का फेस पैक लगाएं ताकि त्वचा मुलायम हो सके। साथ ही गीले कपड़ों को तुरंत बदलें और त्वचा को हाइड्रेट रखने के लिए पर्याप्त पानी पिएं। संतुलित आहार लें और धूप से बचाव के लिए सनस्क्रीन का उपयोग करें।