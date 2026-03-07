टीवी के पास बैठने से आखें हो जाती हैं कमजोर, होते हैं ये 5 नुकसान

टीवी देखने का शौक कई लोगों को होता है, लेकिन इसका गलत तरीका आंखों की सेहत को प्रभावित कर सकता है। खासकर जब लोग टीवी के बहुत करीब बैठकर देखते हैं तो इससे आंखों पर ज्यादा दबाव पड़ता है। इससे आखें कमजोर हो जाती हैं और चश्मा लगाने की नौबत आ जाती है। हम आपको इस बारे में विस्तार से बताएंगे कि टीवी के पास बैठकर देखने से क्या-क्या समस्याएं हो सकती हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है।

#1 पास बैठकर टीवी देखने का असर जब आप टीवी के बहुत पास बैठकर देखते हैं तो आपकी आंखें लगातार फोकस करने की कोशिश करती हैं, जिससे उनपर ज्यादा दबाव पड़ता है। इससे आंखों में जलन, खुजली और सूजन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा लंबे समय तक ऐसा करने से आपकी नजर कमजोर भी हो सकती है। इसलिए, हमेशा थोड़ी दूरी बनाकर ही टीवी देखें, ताकि आपकी आंखें सुरक्षित रहें और कोई भी समस्या न हो।

#2 आंखों में दर्द या असुविधा बहुत नजदीक से टीवी देखने से आंखों में दर्द या असुविधा होना आम बात है। इसके कारण आंखें थकी हुई महसूस हो सकती हैं और उनमें जलन भी हो सकती है। अगर आप महसूस करते हैं कि आपकी आंखों में दर्द हो रहा है या असुविधा हो रही है तो तुरंत ही टीवी देखना बंद कर दें और थोड़ी देर आराम करें। इससे आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी और आपको फिर से आराम मिलेगा।

#3 नजर कमजोर होना अगर आप नियमित रूप से पास बैठकर टीवी देखते हैं तो आपकी नजर कमजोर होने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। इसके पीछे का कारण यह है कि आंखें लगातार फोकस करने की कोशिश करती रहती हैं, जिससे उनकी मांसपेशियां थक जाती हैं और नजर कमजोर हो जाती है। इसलिए, टीवी देखने के लिए हमेशा थोड़ी दूरी बनाकर बैठें, ताकि आपकी नजर सुरक्षित रहे और कोई समस्या न हो।

#4 सही दूरी बनाए रखना टीवी देखने के लिए सही दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी है, ताकि आपकी आंखें सुरक्षित रहें। विशेषज्ञों के अनुसार, टीवी देखने के लिए कम से कम 6-8 फीट की दूरी बनानी चाहिए। इससे आपकी नजर पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ेगा और आप आराम से टीवी देख सकेंगे। इसके अलावा अगर आप लंबे समय तक टीवी देख रहे हैं तो बीच-बीच में ब्रेक लें और अपनी आंखों को आराम दें, ताकि कोई परेशानी न झेलनी पड़े।