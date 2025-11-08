बचपन में दादी-नानी से रात को सुनी हैं कहानियां? जानिए इससे बच्चों को होने वाले फायदे

हम सभी को बचपन में जल्दी नींद नहीं आती थी। ऐसे में मां, दादी या नानी अपने पास लिटाकर मजेदार कहानियां सुनाया करती थीं। कुछ ही देर में हमारी आखें खुद बंद हो जाती थीं और हम गहरी नींद में सो जाते थे। हालांकि, क्या आपने कभी यह सोचा है कि ये कहानियां सुनने का बच्चों पर क्या असर होता होगा? आज हम आपको बताएंगे की रात को कहानियां सुनने से बच्चों को क्या फायदे होते हैं।

#1 आती है आरामदायक नींद बच्चों को कहानियां सुनाने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि इससे उन्हें जल्दी नींद आ जाती है। कहानी सुनते समय बच्चों का सारा ध्यान उस पर ही होता है, यानि कि उनका दिमाग एक जगह केंद्रित रहता है। इससे कुछ देर बाद आराम महसूस होने लगता है और उनके मन में चल रहे सभी ख्याल दूर हो जाते हैं। यही कारण है कि कहानी सुनते-सुनते उनकी आखें बंद हो जाती हैं और वे गहरी नींद लेने लगते हैं।

#2 होता है दिमाग का विकास कहानियां सुनने से बच्चों का दिमाग तेज हो सकता है और वे चीजों को बेहतर ढंग से समझना सीख सकते हैं। इससे उनकी भाषा और समझने की शक्ति बेहतर होने लगती है। साथ ही इससे उनकी याददाश्त भी मजबूत हो जाती है और वे चीजों पर बेहतर तरीके से ध्यान लगाना भी सीख जाते हैं। इसका प्रमाण इस बात से पाया जा सकता है कि बच्चे कहानियों के पात्र आसानी से याद रख लेते हैं।

#3 बढ़ती है रचनात्मकता और बात करने का कौशल कहानियों में कई पात्र, उतार-चढ़ाव और सीख छिपी होती हैं। इन्हें सुनते-सुनते बच्चों का रचनात्मक कौशल भी सुधरने लग जाता है। इससे वे अलग-अलग प्रकार के जानवरों, जगहों और पौधों आदि के बारे में सीखते हैं और उनके जरिए नई कहानियां बनाते हैं। इतना ही नहीं कहानियां सुनते-सुनते बच्चों को भावनाओं का भी ज्ञान हो जाता है और उनमें सहानुभूति भी आती है। इससे उनकी बात करने की क्षमता भी सुधर जाती है।

#4 सुधरती है कल्पना शक्ति बच्चों के दिमाग की कोई सीमा नहीं होती है और वे दूर की सोचने में विश्वास रखते हैं। ऐसे में अगर वे रोजाना कहानी सुनकर सोएंगे तो उनके दिमाग का विकास होगा और उनकी कल्पना शक्ति भी बढ़ जाएगी। वे खुद नई कहानियां बनाना सीख जाएंगे और लिखने का कौशल भी विकसित कर पाएंगे। जब वे बड़े होंगे तब वे अपने करियर में इस कुशलता का बखूबी इस्तेमाल भी कर पाएंगे।