पुदीना जल्दी खराब हो जाता हैं? इसे ऐसे करें स्टोर 

पुदीना कई व्यंजनों का स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। हालांकि, अक्सर लोग इन्हें खरीद तो लेते हैं, लेकिन कुछ ही दिन में ये खराब हो जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि पुदीने को लंबे समय तक कैसे स्टोर किया जाए ताकि वे ताजा बने रहें? आइए आज हम आपको इसे स्टोर करने के आसान और असरदार तरीके बताते हैं।

#1 पुदीने की पत्तियों को धोकर सुखाएं पुदीने की पत्तियों को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए सबसे पहले इन्हें धोकर सुखाना जरूरी है। इसके लिए पुदीने की पत्तियों को साफ पानी से धो लें ताकि उन पर मौजूद गंदगी और कीटाणु हट जाएं। इसके बाद इन्हें एक साफ कपड़े पर फैलाकर धूप में सूखा लें। इससे पुदीने की पत्तियों का पानी पूरी तरह निकल जाएगा और वे जल्दी खराब नहीं होंगी। इस तरीके से पुदीने की पत्तियां ताजी बनी रहेंगी।

#2 पुदीने को एयर टाइट डिब्बे में रखें पुदीने को लंबे समय तक ताजा रखने के लिए इन्हें एयर टाइट डिब्बे में रखना बेहतर होता है। ऐसा डिब्बा हवा को अंदर आने से रोकता है, जिससे पुदीना जल्दी खराब नहीं होता। एयर टाइट डिब्बे में पुदीना रखने से उसकी खुशबू भी बनी रहती है और वह लंबे समय तक ताजा रहता है। इससे पुदीने की पत्तियों का स्वाद भी बरकरार रहता है और आप किसी भी व्यंजन में इसका उपयोग कर सकते हैं।

#3 फ्रीजर में स्टोर करें अगर आप पुदीने को बहुत ज्यादा समय तक स्टोर करना चाहते हैं तो उसे फ्रीजर में रखना सबसे अच्छा तरीका है। इसके लिए पुदीने की पत्तियों को धोकर सुखाने के बाद छोटे-छोटे हिस्सों में काट लें और एक प्लास्टिक बैग या डिब्बे में रखकर फ्रीजर में रख दें। जब भी आपको पुदीने की जरूरत हो, आप इसे फ्रीजर से निकालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह पुदीना लंबे समय तक ताजा बना रहेगा।