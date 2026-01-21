क्या आपका पालतू जानवर बीमार है? जानिए 5 संकेत

पालतू जानवरों की देखभाल करना एक बड़ी जिम्मेदारी है। जब आपका पालतू जानवर बीमार होता है तो उसे तुरंत चिकित्सा सहायता की जरूरत होती है। कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे पालतू जानवर को कुछ समस्या है या नहीं। इस लेख में हम आपको पांच ऐसे संकेत बताएंगे, जिनसे आप जान सकते हैं कि आपका पालतू जानवर बीमार है और उसे डॉक्टर की जरूरत है या नहीं।

#1 खाने में कमी आना अगर आपका पालतू जानवर अचानक से खाना छोड़ देता है तो यह एक अहम संकेत हो सकता है कि वह बीमार है। अगर आपका पालतू जानवर नियमित रूप से अपनी खुराक नहीं ले रहा है तो उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। खाने में कमी आना कई बार पेट दर्द, उल्टी या अन्य आंतरिक समस्याओं का संकेत हो सकता है। इसलिए इस लक्षण को नजरअंदाज न करें और तुरंत विशेषज्ञ की सलाह लें।

#2 ऊर्जा में कमी आना अगर आपका पालतू जानवर पहले की तरह सक्रिय नहीं है और वह खेलने या दौड़ने में रुचि नहीं दिखा रहा है तो यह भी एक संकेत हो सकता है कि वह बीमार है। ऊर्जा में कमी आना कई बार कमजोरी या दर्द का संकेत हो सकता है। इसलिए अगर आपका पालतू जानवर सुस्त नजर आ रहा है तो उसे डॉक्टर के पास ले जाना जरूरी है ताकि उसकी सही जांच हो सके और उसे उचित उपचार मिल सके।

Advertisement

#3 उल्टी या दस्त लगना अगर आपके पालतू जानवर को उल्टी या दस्त लगती है तो यह भी एक अहम संकेत हो सकता है कि वह बीमार है। अगर यह समस्या बार-बार हो रही हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। उल्टी या दस्त लगना कई बार पेट की खराबी, संक्रमण या अन्य आंतरिक समस्याओं का संकेत हो सकता है। इसलिए इस लक्षण को नजरअंदाज न करें और तुरंत विशेषज्ञ की सलाह लें ताकि आपके पालतू जानवर को सही उपचार मिल सके।

Advertisement

#4 लगातार खांसी आना अगर आपके पालतू जानवर को लगातार खांसी आ रही हो तो यह भी एक संकेत हो सकता है कि वह बीमार है। खांसी आना कई बार सांस संबंधी समस्याओं या संक्रमण का संकेत हो सकता है। इसलिए अगर आपके पालतू जानवर को लगातार खांसी हो रही हो तो उसे डॉक्टर के पास ले जाना जरूरी है ताकि उसकी सही जांच हो सके और उसे उचित उपचार मिल सके। इससे उसके स्वास्थ्य में सुधार होगा और वह जल्द ठीक हो जाएगा।