नींबू से हो सकती हैं ये समस्याएं, न करें अधिक मात्रा में सेवन

नींबू का सेवन सेहत के लिए फायदेमंद होता है क्योंकि यह विटामिन-C और एंटी-ऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि नींबू की अधिकता से सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है? जी हां, नींबू की अधिकता से दांतों में संवेदनशीलता, गैस की समस्या, त्वचा पर जलन और पाचन तंत्र में गड़बड़ी जैसी कई समस्याएं हो सकती हैं। आइए इसके सेवन से जुड़ी सावधानियों के बारे में जानते हैं।

#1 दांतों की संवेदनशीलता नींबू में खट्टा एसिड होता है, जो दांतों की ऊपरी परत को कमजोर कर सकता है। अगर आप इसे ज्यादा मात्रा में खाते या पीते हैं तो इससे दांतों में संवेदनशीलता बढ़ सकती है। इससे ठंडा, गर्म या मीठा खाने पर दर्द हो सकता है। इसलिए नींबू के सेवन के बाद मुंह को अच्छी तरह से धोना जरूरी है। दांतों में संवेदनशीलता होने पर दांतों के डॉक्टर से सलाह लें।

#2 गैस की समस्या नींबू का अधिक सेवन गैस की समस्या का कारण बन सकता है। इससे पेट में जलन, खट्टी डकार और पेट की समस्याएं हो सकती हैं। रोजाना सीमित मात्रा में ही नींबू का सेवन करें। अगर आपको पेट में जलन या खट्टी डकार की समस्या हो तो नींबू का सेवन कम कर दें। अगर समस्या बनी रहती है तो डॉक्टर से संपर्क करें ताकि समय रहते समाधान हो सके।

#3 त्वचा पर जलन नींबू की अधिकता त्वचा पर जलन पैदा कर सकती है, खासकर अगर इसे खाली पेट लिया जाए। नींबू का रस त्वचा की संवेदनशीलता को बढ़ा सकता है और इसे धूप में लाने पर जलन हो सकती है। अगर आपको त्वचा पर जलन महसूस हो तो तुरंत इसे धो लें और ठंडे पानी से धोएं, फिर किसी क्रीम का उपयोग करें। धूप में जाने से पहले अपनी त्वचा पर सुरक्षा क्रीम लगाएं।

#4 पाचन तंत्र में गड़बड़ी नींबू का अधिक सेवन पाचन तंत्र को असंतुलित कर सकता है। इससे पेट दर्द, उल्टी और दस्त जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अगर आपको दस्त या उल्टी हो जाए तो डॉक्टर से संपर्क करें और तरल पदार्थ पिएं। हल्का भोजन करें और तले हुए खाद्य पदार्थों से बचें। पाचन तंत्र को ठीक रखने के लिए दही या चावल का सेवन करें।