बाजार से चकोतरा खरीदते समय इन बातों का रखें खास ध्यान, खट्टा-मीठा निकलेगा फल

चकोतरा एक ऐसा फल है, जो स्वाद और पोषण का बेहतरीन मेल है। इसमें विटामिन-C, पोटेशियम और फाइबर की भरपूर मात्रा होती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा चकोतरा का सेवन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने से लेकर वजन घटाने तक में सहायक हो सकता है। हालांकि, बाजार से चकोतरा खरीदते समय आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए ताकि आप पके और खट्टे-मीठे चकोतरों का ही चयन करें।

#1 रंग पर दें ध्यान जब आप बाजार से चकोतरा खरीदने जाएं तो सबसे पहले उसके रंग पर ध्यान दें। पके हुए चकोतरों का रंग हल्का हरा या पीला होता है, जबकि कच्चे चकोतरे का रंग गहरा हरा होता है। अगर चकोतरा भूरे रंग का हो रहा है तो उसे न खरीदें क्योंकि इसका स्वाद अच्छा नहीं होता है। इसके अलावा दाग-धब्बे वाले चकोतरे से भी दूरी बनाएं क्योंकि इनमें कीड़े लगने की संभावना अधिक रहती है।

#2 आकार पर दें ध्यान चकोतरा खरीदते समय उसके आकार पर भी ध्यान देना जरूरी है। हमेशा एक आकार के चकोतरे खरीदें ताकि उनका पकना समान हो। इससे आप एक साथ सभी चकोतरे का सेवन कर सकते हैं और आपको हर बार अलग-अलग पके और अधपके चकोतरे नहीं मिलेंगे। इसके अलावा एक आकार के चकोतरे का स्वाद भी एक जैसा होता है, जिससे आप अपने खाने का मजा दोगुना कर सकते हैं।

#3 खुशबू को सूंघे खुशबू किसी भी फल का सबसे अहम संकेत होती है, खासकर चकोतरा जैसी सुगंधित चीजों की। पके हुए चकोतरों में एक मीठी और फलदार खुशबू आती है, जो कच्चे या अधपके चकोतरे से अलग होती है। जब भी आप चकोतरा खरीदें तो उसे सूंघकर देखें कि उसमें वही खुशबू आ रही है या नहीं। अगर चकोतरा से अच्छी खुशबू आ रही हो तो समझ जाइए कि वह पका हुआ है और उसे खरीद लेना चाहिए।

#4 छूकर महसूस करें नरमाई चकोतरा खरीदते समय उसे हाथ में लेकर छूकर जरूर देखें। अगर चकोतरा नरम महसूस हो तो समझ जाइए कि वह पक चुका है और खाने के लिए तैयार है, वहीं अगर चकोतरा सख्त हो तो उसे न खरीदें क्योंकि ऐसा चकोतरा अधपका होता है और उसका स्वाद भी अच्छा नहीं होता। इसके अलावा अधपके चकोतरे में मौजूद कच्चे हिस्से से पेट खराब होने की संभावना भी रहती है, इसलिए हमेशा पके और नरम चकोतरे ही खरीदें।