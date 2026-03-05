क्या रोजाना एक्सरसाइज करने वालों को स्पोर्ट्स ड्रिंक पीनी चाहिए? जानिए 

स्पोर्ट्स ड्रिंक्स को लेकर कई भ्रम हैं। क्या ये वाकई जरूरी हैं? क्या इनसे अधिक ऊर्जा मिलती है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें वैज्ञानिक नजरिए से समझना होगा। स्पोर्ट्स ड्रिंक्स का मुख्य उद्देश्य शरीर में खोए हुए नमक और ऊर्जा को वापस लाना है, लेकिन क्या यह सच में उतना जरूरी है जितना बताया जाता है? आइए इस विषय पर विस्तार से जानते हैं।

#1 क्या स्पोर्ट्स ड्रिंक्स पीना जरूरी है? स्पोर्ट्स ड्रिंक्स का उपयोग तब करना चाहिए जब आप लंबे समय तक (1 घंटे से अधिक) बहुत मेहनत वाली एक्सरसाइज कर रहे हों। इससे शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है और नमक भी वापस आते हैं। अगर आपकी एक्सरसाइज 30-60 मिनट की होती है तो पानी ही पर्याप्त है। स्पोर्ट्स ड्रिंक्स में चीनी और कृत्रिम स्वाद होते हैं, जो सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। इसलिए इसे सीमित मात्रा में ही लेना चाहिए।

#2 पानी का महत्व समझें पानी हमारे शरीर के लिए सबसे अहम पेय है। यह न केवल तरावट देता है बल्कि शरीर की सभी प्रक्रियाओं को सुचारू बनाता है। एक्सरसाइज के दौरान और बाद में नियमित रूप से पानी पीना जरूरी है ताकि शरीर में नमी बनी रहे, खासकर गर्मी के मौसम में या जब आप अधिक मेहनत कर रहे हों, तब पानी पीना बहुत जरूरी हो जाता है। इससे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद मिलती है।

#3 नमक की कमी को कैसे पूरा करें? नमक जैसे सोडियम, पोटेशियम आदि हमारे शरीर के लिए जरूरी होते हैं। ये हमारे भोजन में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं जैसे केले, नारियल पानी, नमक लगे चिप्स आदि। अगर आपको लगता है कि आपकी एक्सरसाइज से नमक की कमी हो रही है तो इन प्राकृतिक स्रोतों का सेवन करें। इससे आपको सभी जरूरी मिनरल्स मिलेंगे बिना किसी नुकसान के। इसके अलावा तरल पदार्थों का सेवन भी बढ़ाएं जैसे पानी, ताजे फलों का रस आदि।

#4 स्पोर्ट्स ड्रिंक्स में मौजूद चीनी का ध्यान रखें स्पोर्ट्स ड्रिंक्स में आमतौर पर अधिक मात्रा में चीनी होती है, जो सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती है। इससे वजन बढ़ने का खतरा रहता है और दांतों में भी समस्या हो सकती है। इसलिए इनका सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। बेहतर होगा कि आप घर पर बनी हुई स्पोर्ट्स ड्रिंक्स बनाकर पिएं, जिसमें प्राकृतिक सामग्री हो। इससे आपको सभी जरूरी मिनरल्स मिलेंगे बिना किसी नुकसान के।