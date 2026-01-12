पुरुषों की अलमारी में शामिल होनी चाहिए इन 5 रंग की शर्ट, कभी नहीं होगी पुरानी

पुरुषों की फैशन में शर्ट एक अहम भूमिका निभाती है। सही शर्ट न केवल आपके लुक को निखारती है बल्कि आपको आत्मविश्वास भी देती है। आजकल बाजार में कई तरह की शर्ट उपलब्ध हैं, लेकिन कुछ शर्ट स्टाइल्स ऐसे हैं जो कभी भी फैशन से बाहर नहीं होते। इस लेख में हम आपको पांच ऐसे सदाबहार शर्ट स्टाइल्स के बारे में बताएंगे, जो हर पुरुष की अलमारी में होने चाहिए।

#1 सफेद शर्ट का जादू सफेद शर्ट हर पुरुष की अलमारी में होनी चाहिए। यह न केवल ऑफिस के लिए सही होती है, बल्कि इसे आप किसी भी अवसर पर पहन सकते हैं। सफेद शर्ट को आप काले पैंट्स या डेनिम जींस के साथ पहन सकते हैं, जिससे आपका लुक बहुत अच्छा लगेगा। इसके अलावा सफेद शर्ट को आप टाई या बिना टाई दोनों तरह से पहन सकते हैं, जिससे यह आपके स्टाइल को और भी खास बना देती है।

#2 नीली शर्ट का आकर्षण नीली शर्ट भी बहुत अच्छी लगती है और इसे आप किसी भी रंग की पैंट्स के साथ पहन सकते हैं। नीली शर्ट रोजमर्रा के उपयोग के लिए या फिर किसी खास मौके पर पहन सकते हैं। यह रंग न केवल आपको स्टाइलिश दिखाता है, बल्कि इसे पहनने से आप आरामदायक भी महसूस करते हैं। नीली शर्ट को आप काले पैंट्स या ग्रे जींस के साथ पहन सकते हैं, जिससे आपका लुक बहुत अच्छा लगेगा।

Advertisement

#3 चेकर्ड शर्ट का स्टाइल चेकर्ड शर्ट भी बहुत चलन में रहती हैं और इन्हें आप रोजमर्रा या औपचारिक दोनों तरह के माहौल में पहन सकते हैं। चेकर्ड शर्ट को आप डेनिम जींस या खाकी पैंट्स के साथ पहन सकते हैं, जिससे आपका लुक बहुत अच्छा लगेगा। चेकर्ड शर्ट को आप बिना टाई या हल्की टाई के साथ पहन सकते हैं, जिससे यह आपके स्टाइल को और भी खास बना देती है।

Advertisement

#4 हल्के रंग की धारियों वाली शर्ट हल्के रंग की धारियों वाली शर्ट भी बहुत अच्छी लगती है और इसे आप किसी भी रंग की पैंट्स के साथ पहन सकते हैं। हल्के रंग की धारियों वाली शर्ट ऑफिस या पार्टी दोनों जगहों पर अच्छी लगती है। इसे आप काले पैंट्स या ग्रे जींस के साथ पहन सकते हैं, जिससे आपका लुक बहुत अच्छा लगेगा। हल्के रंग की धारियों वाली शर्ट को बिना टाई या हल्की टाई के साथ पहन सकते हैं।