शिल्पा शेट्टी फिट रहने के लिए करती हैं ट्विस्टिंग योग, जानिए इस योगासन के फायदे

शिल्पा शेट्टी बॉलीवुड की सबसे फिट अभिनेत्री हैं, जिन्होनें जीरो फिगर का ट्रेंड शुरू किया था। वह सालों से योग कर रही हैं और अन्य लोगों को इस एक्सरसाइज को अपनाने के लिए प्रेरित करती आई हैं। उन्होंने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर एक खास योगासन करते हुए वीडियो पोस्ट किया था, जिसे 'ट्विस्टिंग योग' कहते हैं। आज के इस लेख में हम इस योगासन को करने का तरीका जानेंगे और इसके फायदों पर भी नजर डालेंगे।

तरीका शिल्पा इस तरह करती हैं ट्विस्टिंग योग इसके लिए शिल्पा हाथ और पैर मैट पर रखती हैं। वह घुटनों को कंधे की चौड़ाई पर रखती हैं और बाएं पैर को बगल में रखती है। बाएं घुटने को दाएं घुटने तक लाने के बाद वह दाहिनी हथेली बाईं एड़ी के पास रखती हैं। वह अपना बायां हाथ ऊपर उठाती हैं और दाएं पैर को घुटने से मोड़ती है। अंत में वह अपनी बाईं हथेली को दाहिने पैर के तलवे पर रखती हैं।

ट्विटर पोस्ट Twitter Post Every small twist creates a big energy shift 🌀🧘🏻‍♀️

✅ Benefits:

• Stretches hips, legs, spine & shoulders

• Strengthens core, glutes & obliques

• Boosts digestion & metabolism

• Improves balance, focus & mobility

• Releases hip tightness & opens chest#MondayMotivation pic.twitter.com/E9P2D99r6T — SHILPA SHETTY KUNDRA (@TheShilpaShetty) October 6, 2025

#1 मांसपेशियां होती हैं मजबूत ट्विस्टिंग योग के दौरान शरीर की स्ट्रेचिंग हो जाती है, जिससे सभी मांसपेशियां सक्रीय हो जाती हैं। इससे वे मजबूत बनती हैं और संपूर्ण शरीर की ताकत भी बढ़ जाती है। इस योगासन के दौरान पैर, ग्लूट्स, ऑब्लिक्स और कोर की मांसपेशियां मुख्य रूप से सक्रीय होती हैं। इससे शरीर की स्थिरता में सुधार होता है और सभी शारीरिक गतिविधियों के लिए ताकत बढ़ती है। कुल मिलाकर यह योगासन पूरे शरीर के लिए लाभदायक है।

#2 चयापचय होता है बेहतर कई बार खाना खाने के बाद पेट बहुत फूल जाता है और दर्द भी महसूस होने लगता है। ऐसे में अगर आप ट्विस्टिंग योग करेंगे तो पेट की सूजन कम हो जाएगी। साथ ही इसे करने के बाद थकान और सुस्ती भी नहीं महसूस होगी। यह योगासन पेट को फायदा पहुंचाता है और पाचन स्वास्थ्य को भी सुधारता है। साथ ही इसके जरिए चयापचय को मजबूत बनाने में भी मदद मिल जाती है।