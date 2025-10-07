फाउंडेशन लगाने से पहले इन बातों का रखें ध्यान, त्वचा पर नहीं बनेंगे सूखे धब्बे

फाउंडेशन मेकअप का एक अहम हिस्सा है, जो चेहरे की खामियों को छिपाने और एक समान रंग देने में मदद करता है। हालांकि, कई बार फाउंडेशन लगाने के बाद चेहरे पर सूखे धब्बे पड़ जाते हैं। इसका मुख्य कारण सही तरीके से न लगाना होता है। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप फाउंडेशन को बिना किसी परेशानी के लगा सकते हैं और चेहरे पर सूखे धब्बे भी नहीं पड़ेंगे।

#1 सबसे पहले चेहरे को तैयार करें फाउंडेशन लगाने से पहले अपने चेहरे को अच्छे से साफ करें। इसके लिए आप अपने चेहरे को हल्के साबुन और पानी से धो सकते हैं। इसके बाद चेहरे को तौलिये से थपथपाकर सुखा लें। इसके बाद एक अच्छा मॉइस्चराइजर लगाएं, जो आपकी त्वचा के प्रकार के अनुसार हो। यह त्वचा को नमी देगा और फाउंडेशन को अच्छी तरह से सेट होने में मदद करेगा। इससे फाउंडेशन चेहरे पर लंबे समय तक टिका रहेगा और सूखे धब्बे नहीं पड़ेंगे।

#2 प्राइमर का करें इस्तेमाल फाउंडेशन लगाने से पहले प्राइमर का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। प्राइमर त्वचा की सतह को समतल करता है और फाउंडेशन को आसानी से फैलने में मदद करता है। यह मेकअप को लंबे समय तक टिकाए रखने में भी सहायक होता है। प्राइमर लगाने से फाउंडेशन चेहरे पर अच्छे से सेट होता है और सूखे धब्बे नहीं पड़ते है। इसके अलावा प्राइमर त्वचा को नमी प्रदान करता है, जिससे चेहरा चमकदार और स्वस्थ दिखता है।

#3 सही रंग का चुनें फाउंडेशन फाउंडेशन खरीदते समय अपने त्वचा के रंग और प्रकार का ध्यान रखें। अगर आपकी त्वचा तैलीय प्रकार की है तो मैट फिनिश फाउंडेशन चुनें, जो अतिरिक्त तेल को नियंत्रित करेगा। अगर आपकी त्वचा सूखी है तो हाइड्रेटिंग फाउंडेशन बेहतर रहेगा, जो त्वचा को नमी देगा। इसके अलावा अगर आपकी त्वचा संवेदनशील है तो बिना खुशबू वाला फाउंडेशन चुनें, जो त्वचा को आराम देगा और कोई जलन नहीं होगी।

#4 ब्रश या स्पंज का सही उपयोग करें फाउंडेशन लगाने के लिए ब्रश या स्पंज दोनों का ही उपयोग किया जा सकता है, लेकिन सही तरीके से उपयोग करना जरूरी है। ब्रश से फाउंडेशन लगाने पर इसे अच्छी तरह फैलाने के लिए गोलाकार गति में हल्के हाथों से लगाएं। वहीं स्पंज से फाउंडेशन लगाने पर उसे थपथपाते हुए त्वचा पर अच्छे से फैलाएं। इससे फाउंडेशन चेहरे पर समान रूप से लगेगा और सूखे धब्बे नहीं पड़ेंगे। इसके अलावा दोनों तरीकों से मेकअप लंबे समय तक टिका रहेगा।