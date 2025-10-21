श्रुति हासन घने और चमकदार बालों के लिए अपनाती हैं ये पुराना घरेलू नुस्खा, जानिए फायदे

श्रुति हासन बॉलीवुड और साउथ सिनेमा की जानी-मानी अभिनेत्री हैं। देशभर में उनकी सुंदरता के लाखों मुरीद हैं और उनके घने बाल उसमें चार चांद लगाने का काम करते हैं। वह अपने बालों की देखभाल करने के लिए एक पुराना घरेलू नुस्खा अपनाती हैं, जो है तिल का तेल। वह इस तेल में नारियल या बादाम का तेल मिलाकर बालों पर लगाती हैं। आज हम आपको तिल का तेल लगाने के फायदे बताएंगे।

#1 बालों को बनाता है लंबा और घना तिल के तेल का मुख्य लाभ यह है कि यह बालों को लंबा और घना बनाने में मदद करता है। इसे लगाने से रक्त संचार बेहतर हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप बाल तेजी से बढ़ने लगते हैं। इसके अलावा, यह तेल ओमेगा-3 और ओमेगा-6 फैटी एसिड से भी भरपूर होता है। ये दोनों ही बालों के टूटने और झड़ने की समस्या का समाधान करते हैं, जिससे बाल घने रहते हैं।

#2 करता है बालों की मरम्मत अगर आपके बाल रूखे हो गए हैं या आप 2-मुहें बालों की समस्या से परेशान हैं तो तिल का तेल लगाएं। इसमें सिर की त्वचा और बालों में गहराई तक प्रवेश करने की क्षमता होती है। इसके चलते यह बालों की क्षति और सूखेपन का उपचार कर सकता है। यह बालों को पोषण प्रदान करके चमकदार और हाइड्रेटेड बनाए रखता है, जिससे वे शुष्क और बेजान नहीं नजर आते हैं। यह बालों पर एक सुरक्षात्मक परत भी बना देता है।

#3 रूसी से दिलाता है छुटकारा बदलते मौसम, गलत देखभाल और पसीना आने की वजह से रूसी की समस्या बढ़ जाती है। इसे ठीक करने के लिए महज बाल धोना काफी नहीं होता। अगर आप नियमित रूप से तिल का तेल लगाएंगे तो रूसी का सफाया करने में आसानी होगी। तिल के तेल में मौजूद फैटी एसिड और एंटी-बैक्टीरियल गुण इसे रूसी के इलाज के लिए आदर्श बनाते हैं। साथ ही इसे लगाने से सिर की त्वचा को नमी भी मिल जाती है।