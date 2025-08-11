रात में चमकते हैं ये समुद्री जीव, जानिए इनके बारे में

आमतौर पर समुद्र के जीवों के बारे में सोचते ही हमारे मन में शार्क, व्हेल, डॉल्फिन आदि का ही चित्र उभरता है, लेकिन समुद्र में कई ऐसे जीव भी होते हैं, जो रात के समय चमकते हैं। ये जीव अपने शरीर में प्राकृतिक रूप से रोशनी उत्पन्न करते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे जीवों के बारे में बताते हैं, जो समुद्र के गहरे पानी में रहते हैं और रात में चमकते हैं।

#1 एंगलरफिश एंगलरफिश एक ऐसी मछली है, जो अपने सिर पर एक चमकदार सींग रखती है। यह सींग वास्तव में एक तरह की रोशनी होती है, जो इसकी मदद करती है। एंगलरफिश अपने इस सींग का उपयोग करके अन्य छोटी मछलियों को अपनी तरफ आकर्षित करती है ताकि वह उन्हें खा सके। यह मछली मुख्य रूप से अंधेरे समुद्री गहराइयों में पाई जाती है और इसका यह अनोखा तरीका इसे शिकार करने में मदद करता है।

#2 जेलीफिश जेलीफिश एक ऐसी समुद्री जीव है, जो अपने शरीर में प्राकृतिक रूप से रोशनी उत्पन्न करती है। यह रोशनी इसे रात के समय चमकदार बनाती है, जिससे इसे पानी में आसानी से देखा जा सकता है। जेलीफिश का यह खास गुण न केवल इसे पहचानने में मदद करता है बल्कि इसके लिए सुरक्षा कवच भी प्रदान करता है। यह चमकदार गुण इसे समुद्र के गहरे हिस्सों में रहने में मदद करता है।

#3 स्केली ड्रैगनफिश स्केली ड्रैगनफिश एक ऐसी मछली है, जो अपने शरीर पर छोटे-छोटे हड्डियों के टुकड़े रखती है। ये हड्डियां इसे पानी में पहचानने से बचाती हैं। इसके अलावा स्केली ड्रैगनफिश अपने शरीर पर मौजूद हड्डियों की मदद से भी रोशनी उत्पन्न करती है, जिससे इसका शरीर चमकता है। यह मछली मुख्य रूप से अंधेरे समुद्री गहराइयों में पाई जाती है और इसका यह खास गुण इसे शिकार करने और सुरक्षा कवच प्रदान करने में मदद करता है।