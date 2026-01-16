स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए बेकार चीजों से बनाएं ये 5 बेहतरीन चीजें

स्कूल के प्रोजेक्ट्स के दौरान कई बार ऐसे सामानों की जरूरत पड़ती है, जिनका इस्तेमाल करके आप अपने आसपास के माहौल को साफ और सुंदर बना सकते हैं। हालांकि, इसके लिए आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे प्रोजेक्ट आइडियाज के बारे में बताते हैं, जिनके लिए आपको सिर्फ घर में पड़ी बेकार चीजों की जरूरत पड़ेगी और उन्हें इस्तेमाल करके आप अपने प्रोजेक्ट्स को पूरा कर पाएंगे।

#1 प्लास्टिक की बोतलों से बनाएं पौधे लगाने वाला प्लास्टिक की बोतलें पर्यावरण के लिए हानिकारक होती हैं, लेकिन अगर आप इनका सही तरीके से इस्तेमाल करें तो ये आपके काम आ सकती हैं। उदाहरण के लिए आप प्लास्टिक की बोतलों से पौधे लगा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले प्लास्टिक की बोतल को आधा काटें, फिर इसमें मिट्टी और पौधे लगा दें। इसके बाद इसे अपने घर की बालकनी या आंगन में रख दें।

#2 पुराने अखबारों से बनाएं दीवार सजाने वाले सामान अगर आपके घर में पुराना अखबारों का ढेर लग गया है तो आप उससे अपने घर की दीवारों को सजा सकते हैं। इसके लिए अखबारों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटें, फिर उनसे फूल, पत्तियां, तारे आदि बनाकर दीवार पर चिपकाएं। आप चाहें तो अखबारों से अपने घर के लिए दीवार पर सजावट भी बना सकते हैं। इसके अलावा आप अखबारों से 3D डिजाइन भी बना सकते हैं, जो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं।

#3 पुराने खिलौनों से बनाएं नया खिलौना अगर आपके घर में पुराने खिलौने रखे-रखे खराब हो गए हैं तो आप उनसे नए खिलौने बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले पुराने खिलौनों को अलग-अलग हिस्सों में काटें, फिर उन हिस्सों को जोड़कर नया खिलौना बनाएं। आप चाहें तो इन खिलौनों को रंग-बिरंगे रंगों से भी सजा सकते हैं। यह तरीका न केवल आपके पुराने खिलौनों को नया रूप देगा, बल्कि आपके प्रोजेक्ट में भी चार चांद लगा देगा।

#4 इस्तेमाल की गई बैटरी से बनाएं इलेक्ट्रिक सर्किट इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन इसके लिए आपको बैटरी चाहिए होती है, जो अक्सर इस्तेमाल के बाद बेकार हो जाती है। ऐसे में आप इस्तेमाल की गई बैटरी को इकट्ठा करें और उससे नया इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएं। इसके अलावा आप चाहें तो इस्तेमाल की गई बैटरी से लाइट भी बना सकते हैं। इसके लिए बैटरी को एक छोटी सी प्लेटफार्म पर रखें और उसके ऊपर एक छोटा बल्ब लगा दें।