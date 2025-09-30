पश्चिम बंगाल की यात्रा के दौरान उठाएं इस राज्य के इन 5 पारंपरिक स्नैक्स का लुत्फ

पश्चिम बंगाल की परंपराएं और पर्यटन स्थल वाकई देखने लायक हैं। इस राज्य की संस्कृति को करीब से देखने के लिए यहां देशभर से पर्यटक आते हैं। हालांकि, यहां का खान-पान यहां की शान माना जाता है। पश्चिम बंगाल में चमचम जैसी लजीज मिठाइयां तो मशहूर हैं हीं, साथ ही यहां के नमकीन स्नैक्स भी मन को तृप्त कर देते हैं। इस राज्य की यात्रा के दौरान आपको यहां के इन पारंपरिक स्नैक्स का लुत्फ जरूर उठाना चाहिए।

#1 पुचका भारत का सबसे मशहूर स्नैक है पानी पूरी, जिसे पश्चिम बंगाल में पुचका कहा जाता है। हालांकि, पुचका का स्वाद पानी पूरी और गोलगप्पे, दोनों से अलग होता है। इसमें गेहूं के आटे की कुरकुरी और छोटी-छोटी पूरियां बनाई जाती हैं, जिनमें मसालेदार आलू भरा जाता है। इसके साथ इन पूरियों में इमली की खट्टी-मीठी चटनी और तीखा पानी भी डाला जाता है। यह एक लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है, जो आपको हर गली में मिल जाएगा।

#2 वेज चॉप वेज चॉप एक जायकेदार स्नैक है, जो काफी हद तक कटलेट जैसा लगता है। ये कुरकुरी पकौड़ियां होती हैं, जिनके अंदर सब्जियों की स्टफिंग की जाती है। इन्हें कसुंदी के साथ परोसा जाता है, जो सरसों से बनने वाली पारंपरिक चटनी होती है। वेज चॉप बाहर से करारे और अंदर से मसालेदार होते हैं, जिन्हें खाते ही मुंह में स्वाद का विस्फोट हो जाता है। आपको यह स्नैक हर बंगाली रेस्टोरेंट में मिल जाएगा।

#3 सिंघाड़ा सिंघाड़ा समोसे का बंगाली रूप है, जो आकार में छोटा होता है। इसकी पापड़ी यानि बाहरी लेयर मैदे से बनती है, जिसमें अजवाइन और नमक भी मिलाया जाता है। इस स्नैक में उबले हुए आलू, मटर, मूंगफली और गोभी जैसी सब्जियों की फिलिंग की जाती है। फिलिंग को कई तरह के मसालों और पंच फोरन (मेथी दाना, कलौंजी, जीरा, राई और सौंफ) के साथ पकाया जाता है। इस स्नैक में आपको तीखे, मीठे और मसालेदार स्वाद का संयोजन मिल जाएगा।

#4 काठी रोल पश्चिम बंगाल के स्ट्रीट फूड की बात हो तो काठी रोल का नाम आना लाजमी है। इसे 1930 के दशक में कोलकाता के निजाम रेस्टोरेंट में पहली बार बनाया गया था। इस रोल को मैदे या गेहूं के आटे की रोटी से बनाया जाता है। इसके अंदर आलू, पनीर, कबाब या सब्जियों की स्टफिंग की जाती है। 'काठी' शब्द का मतलब 'छड़ी' होता है, जिससे पता चलता है कि ये रोल पहले सींक पर भूनकर तैयार किए जाते थे।