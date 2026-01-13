समीरा रेड्डी शकरकंद से बनाती हैं लजीज ब्राउनी, खुद बताई इसकी आसान रेसिपी

कई बेहतरीन हिंदी, तमिल और तेलुगु फिल्में देने वाली समीरा रेड्डी इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी सक्रीय हैं। वह अपनी सेहत को प्राथमिकता देती हैं और अब एक वेलनेस इन्फ्लुएंसर बन गई हैं। वह इंस्टाग्राम पर कई पौष्टिक पकवानों की रेसिपी साझा करती रहती हैं। अब उन्होंने एक खास तरह की ब्राउनी की रेसिपी बताई है, जो शकरकंद से बनती है। यह मीठे की लालसा को कम करती है और वजन बढ़ने का कारण भी नहीं बनती।

इंस्टाग्राम यह है ज्यादा कैलोरी वाली ब्राउनी का सेहतमंद विकल्प समीरा ने इंस्टाग्राम पर ब्राउनी बनाते हुए वीडियो पोस्ट किया है। इसमें वह अपने हाथों से बनाए गए इस व्यंजन का लुत्फ उठाती भी नजर आ रही हैं। उन्होंने कैप्शन में लिखा, "एक ब्राउनी जिसे आप 'न' नहीं कह सकते।" उन्होंने कहा, "यह फजी, गूई, चॉकलेटी, शानदार और मुंह में घुल जाने वाली ब्राउनी है।" इस ब्राउनी में मैदा और ज्यादा चीनी भी शामिल नहीं है, जिसकी वजह से यह पौष्टिक है।

सामग्री ब्राउनी बनाने के लिए आवश्यक सामग्री समीरा ने बड़े ही उत्साह से बताया कि इस रेसिपी की मुख्य सामग्री शकरकंद है। इसके लिए आपको 3 बड़ी शकरकंद चाहिए होंगी, जिन्हें उबालना होगा। इसके अलावा आपको एक चम्मच पीनट बटर या बादाम का मक्खन, एक छोटा चम्मच वेनिला का अर्क, 6 चम्मच ओट्स/गेहूं का आटा/बादाम का आटा, आधा कप चॉकलेट चिप्स, आधा चम्मच गुड़ का पाउडर, 6 चम्मच कोको पाउडर, डेढ़ चम्मच बेकिंग सोडा, नमक और 2 चम्मच तेल की जरूरत होगी।

रेसिपी इस तरह बनेगी शकरकंद वाली ब्राउनी शकरकंद की ब्राउनी बनाने के लिए सबसे पहले ओवन को पहले से गर्म कर लें। शकरकंद को उबालकर छील लें और अच्छी तरह मीस लें। अब एक कटोरे में शकरकंद, पीनट बटर, वेनिला का अर्क और गुड़ का पाउडर मिलाएं। जब मुलायम घोल बन जाए तो उसमें कोको पाउडर, ओट्स, बेकिंग सोडा, नमक और तेल मिला दें। इसमें ढेर सारी चॉकलेट चिप्स डालें और उसे हल्के हाथों से मिलाएं। बेकिंग ट्रे पर मक्खन लगाकर बैटर डालें और बेक करें।

