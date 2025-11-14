सलमान खान ने की थी अरमान मालिक की 15 किलो वजन घटाने में मदद, जानिए कैसे

सलमान खान हमेशा से अपनी फिटनेस को लेकर चर्चा में रहते हैं। वह न केवल खुद एक्सरसाइज करते हैं, बल्कि लोगों को भी शारीरिक गतिविधियां करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसी कड़ी में अब मशहूर गायक अरमान मालिक ने खुलासा किया है कि सलमान ने वजन घटाने में उनकी मदद की थी। उनके वर्कआउट रूटीन को अपनाकर अरमान 15 किलो वजन कम करने में कामयाब हुए थे। आइए जानें यह कैसे संभव हुआ था।

मामला अरमान ने क्यों घटाया था वजन? अरमान ने बतौर गायक अपने सफर की शुरुआत यूट्यूब के जरिए की थी। अरमान ने सलमान को अपनी एक एल्बम सुनाई थी, जिसमें से उन्हें 2 गाने पसंद आए थे। इसके बाद उन्होंने उनमें से एक गाने को 2014 में रिलीज हुई फिल्म 'जय हो' में शामिल कर लिया था। गाने का नाम 'लव यू टिल द एंड' था। इसके वीडियो में सलमान अरमान को बिना शर्ट के फिल्माना चाहते थे, जिसकी वजह से ही गायक ने वजन घटाया था।

वीडियो सलमान ने दी थी अरमान को यह चेतावनी अरमान ने यह खुलासा फराह खान के यूट्यूब वीडियो के जरिए किया। उन्होंने बताया, "सलमान ने मुझे और अमाल को गाने की शुरुआत में रखा। उन्होंने मुझे चेतावनी दी कि तुम शर्टलेस होने वाले हो।" इस पर अरमान ने न में जवाब दिया था, क्योंकि वह घबरा गए थे। उन्होंने कहा, "यह मुमकिन नहीं है। हम दोनों स्वस्थ बच्चे हैं, खाना और गाना हमें पसंद है।" हालांकि, सलमान की बात को टालने के बजाय दोनों ने सेहतमंद होना बेहतर समझा।

वजन ऐसा था अरमान का वर्कआउट रूटीन सलमान ने अरमान और अमाल को एक सख्त वर्कआउट रूटीन का पालन करने के लिए प्रेरित किया था। इसमें एक्सरसाइज के साथ-साथ डांस करना भी शामिल था। इसके नियमित अभ्यास के जरिए अरमान 10 से 15 किलो वजन घटा पाए थे। अरमान ने बताया, "उस वक्त मैं अपने जीवन में सबसे दुबला दिख रहा था। शुक्र है कि उन्होंने मेरी शर्ट नहीं उतारी। उन्होंने बोला यह सिर्फ तुझे डराने के लिए था।"

डाइट ऐसी है अरमान की डाइट अरमान अपनी फिटनेस और आवाज को मधुर बनाए रखने के लिए संतुलित डाइट का पालन करते हैं। उनके खान-पान में प्रोटीन, फाइबर, स्वस्थ वसा और कार्ब्स का संयोजन रहता है। प्रदर्शन से पहले वह गर्म सूप और ब्रेड खाना पसंद करते हैं, जिससे उनके गले को आराम मिलता है। वह ठंडे खाद्य पदार्थों और तले हुए भोजन से सख्त परहेज करते हैं, जो वजन बढ़ने और खराश का कारण बन सकते हैं। वह रोजाना ढेर सारा पानी जरूर पीते हैं।