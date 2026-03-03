होली 2026: बच्चों के साथ आजमाएं ये मजेदार गतिविधियां, त्योहार बनेगा यादगार

होली भारत का एक प्रसिद्ध त्योहार है, जो रंगों का त्योहार माना जाता है। यह वसंत के आगमन और सर्दियों के अंत का प्रतीक है। इस बार होली 04 मार्च को है, लेकिन अगर आप अपने बच्चों के साथ इस त्योहार का आनंद सुरक्षित और मजेदार तरीके से लेना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ गतिविधियां आजमा सकते हैं। आइए उन गतिविधियों के बारे में जानते हैं, जो बच्चों के लिए होली को यादगार बना सकती हैं।

#1 रंगों से सुरक्षित रखने के लिए करें ये काम रंगों से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए सबसे पहले होली के रंगों की गुणवत्ता का ध्यान रखें। प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करें क्योंकि ये त्वचा और बालों के लिए सुरक्षित होते हैं। इसके अलावा बच्चों के शरीर के खुले हिस्सों पर तेल या एलोवेरा जेल लगाएं ताकि रंग त्वचा में न चिपके। साथ ही बच्चों को गीले रंगों से दूर रहने के लिए कहें। उनसे कहें कि वे सूखे रंगों का ही इस्तेमाल करें।

#2 गुब्बारों के साथ खेलें होली अगर आप अपने बच्चों को पानी से दूर रखना चाहते हैं तो उनके साथ गुब्बारे से होली खेल सकते हैं। इसके लिए बाजार से ऐसे गुब्बारे खरीदें, जिनमें पहले से ही रंग भरे हुए हों, फिर बच्चों के साथ होली खेलें। इससे बच्चे भीगेंगे नहीं और उन्हें होली खेलने का पूरा मजा भी आएगा। इ सके अलावा आप चाहें तो अपने बच्चों के साथ रंगों से बनी पिचकारी से भी होली खेल सकते हैं।

#3 पारंपरिक तरीके से मनाएं त्योहार अगर आप अपने बच्चों को किसी सुरक्षित जगह पर लेकर नहीं जा सकते हैं तो घर पर ही पारंपरिक तरीके से त्योहार मनाएं। इसके लिए अपने घर पर होली की सजावट करें और बच्चों के साथ मिलकर गुजिया बनाएं। इसके बाद अपने बच्चों को अपने किसी दोस्त के घर ले जाएं और उनके साथ मिलकर होली का आनंद लें। इस तरह से आपका बच्चा भी त्योहार का पूरा मजा ले सकेगा।

