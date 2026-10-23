वजन घटाने के लिए दौड़ना बनाम डांस करना

वजन घटाने के लिए दौड़ना सही है या डांस करना? जानिए

लेखन अंजली 10:33 am Oct 23, 202610:33 am

क्या है खबर?

वजन घटाने के लिए लोग कई तरह की एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं। इनमें दौड़ना और डांस करना प्रमुख हैं। दोनों ही एक्सरसाइज का अपना अलग महत्व है और ये शरीर को फिट रखने में मदद कर सकते हैं। हालांकि, अगर आपका लक्ष्य वजन घटाना है तो आपको यह जानना जरूरी है कि इनमें से कौन-सी एक्सरसाइज ज्यादा प्रभावी है। आइए जानते हैं कि दौड़ना या डांस करना, किससे ज्यादा वजन घटता है।