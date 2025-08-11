खाने से एलर्जी का कारण बन सकती हैं ये 5 जड़ वाली सब्जियां, इनसे रहें दूर

आमतौर पर जड़ वाली सब्जियों को सेहत के लिए अच्छा माना जाता है क्योंकि ये विटामिन और मिनरल्स से भरपूर होती हैं, लेकिन ये कुछ लोगों के लिए खाने से एलर्जी का कारण बन सकती हैं। दरअसल, जड़ वाली सब्जियों में ऑक्सलेट नामक तत्व पाया जाता है, जो कुछ लोगों में एलर्जी को बढ़ा सकता है। आइए आज कुछ ऐसी जड़ वाली सब्जियों के बारे में जानते हैं, जिनका अधिक सेवन खाने से एलर्जी का कारण बन सकता है।

#1 आलू आलू में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन-C और आयरन जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा यह फाइबर का भी अच्छा स्रोत है, लेकिन आलू भी खाने से एलर्जी का कारण बन सकता है। आलू में प्राकृतिक सल्फ़र तत्व होते हैं, जो कुछ लोगों में एलर्जी को बढ़ा सकते हैं। अगर आपको आलू से एलर्जी है तो इसका सेवन करने से बचें। इसके अलावा आलू के व्यंजनों का आनंद लेने के लिए आप अन्य विकल्पों पर विचार कर सकते हैं।

#2 शकरकंद शकरकंद भी एक जड़ वाली सब्जी है, जो खाने में स्वादिष्ट होने के साथ-साथ कई पोषक तत्वों से भरपूर होती है। हालांकि, शकरकंद में भी एक खास तत्व होता है, जिससे कुछ लोगों को खाने से एलर्जी हो सकती है। इसके कारण त्वचा पर दाने, खुजली और सूजन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अगर आपको शकरकंद खाने से किसी भी तरह की समस्या होती है तो आपको इसे खाने से बचना चाहिए।

#3 गाजर गाजर में भी कई पोषक तत्व होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को गाजर खाने से एलर्जी हो सकती है। इसके कारण सांस लेने में कठिनाई, सूजन और खुजली जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अगर आपको गाजर खाने से किसी भी तरह की समस्या होती है तो आपको इसे खाने से बचना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको गाजर खाने से कोई समस्या नहीं होती है तो आप इसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं।

#4 अरबी अरबी एक ऐसी जड़ वाली सब्जी है, जो खाने में स्वादिष्ट होने के साथ-साथ कई पोषक तत्वों से भरपूर होती है। हालांकि, अरबी में भी एक खास तत्व होता है, जिससे कुछ लोगों को खाने से एलर्जी हो सकती है। इसके कारण त्वचा पर दाने, खुजली और सूजन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अगर अरबी खाने के बाद कोई दिक्कत हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं।