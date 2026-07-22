रिसोट्टो और खिचड़ी में अंतर

रिसोट्टो बनाम खिचड़ी: चावल के इन दोनों व्यंजनों में क्या है अंतर? जानें खासियत

लेखन सयाली 10:50 am Jul 22, 202610:50 am

क्या है खबर?

खिचड़ी और रिसोट्टो चावल पर आधारित व्यंजन हैं, लेकिन इनकी बनावट और स्वाद एक-दूसरे से काफी अलग होते हैं। जहां खिचड़ी भारतीय व्यंजन है, वहीं रिसोट्टो इटालियन व्यंजन है। खिचड़ी में दाल और सब्जियां शामिल होती हैं, जबकि रिसोट्टो में मलाई और चीज जैसी सामग्रियों का इस्तेमाल होता है। आइए आज हम आपको इन दोनों व्यंजनों के बीच के अंतर और इनकी रेसिपी बताते हैं, जिससे आपको दोनों व्यंजनों को बनाने में मदद मिलेगी।