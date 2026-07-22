रिसोट्टो बनाम खिचड़ी: चावल के इन दोनों व्यंजनों में क्या है अंतर? जानें खासियत
क्या है खबर?
खिचड़ी और रिसोट्टो चावल पर आधारित व्यंजन हैं, लेकिन इनकी बनावट और स्वाद एक-दूसरे से काफी अलग होते हैं। जहां खिचड़ी भारतीय व्यंजन है, वहीं रिसोट्टो इटालियन व्यंजन है। खिचड़ी में दाल और सब्जियां शामिल होती हैं, जबकि रिसोट्टो में मलाई और चीज जैसी सामग्रियों का इस्तेमाल होता है। आइए आज हम आपको इन दोनों व्यंजनों के बीच के अंतर और इनकी रेसिपी बताते हैं, जिससे आपको दोनों व्यंजनों को बनाने में मदद मिलेगी।
खिचड़ी
खिचड़ी की तैयारी
खिचड़ी बनाने के लिए सबसे पहले एक पतीले में घी गर्म करके उसमें बारीक कटा प्याज, अदरक-लहसुन का पेस्ट और हल्दी पाउडर डालकर भूनें।
अब इसमें मोटे कटे टमाटर और हरी मिर्च डालकर मिलाएं। इसके बाद इसमें धुली मूंग दाल और चावल डालकर मिलाएं।
अब पतीले में पानी डालकर नमक और एक चुटकी हींग मिलाएं। इसके बाद ढक्कन लगाकर धीमी आंच पर इसे पकने दें। कुछ मिनट के बाद खिचड़ी को गर्मा-गर्म परोसें।
पोषण
खिचड़ी के पोषण तत्व
खिचड़ी में चावल और दाल का मेल होता है, जो प्रोटीन और फाइबर का अच्छा स्रोत है। एक कप खिचड़ी में लगभग 150 कैलोरी होती हैं।
यह व्यंजन पाचन के लिए बहुत फायदेमंद है और इसमें मौजूद मसाले, जैसे हल्दी, जीरा और हींग पाचन को सुधारने में मदद करते हैं।
खिचड़ी को आप अपनी पसंदीदा सब्जियों और मसालों के साथ बना सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और पौष्टिकता, दोनों बढ़ जाते हैं।
रिसोट्टो
रिसोट्टो की तैयारी
रिसोट्टो बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में मक्खन गर्म करें, फिर उसमें बारीक कटा प्याज डालकर नरम होने तक भूनें।
अब इसमें विशेष प्रकार के चावल डालकर 2-3 मिनट तक भूनें। इसके बाद इसमें थोड़ा-थोड़ा सब्जियों का पानी डालें और चावल को धीमी आंच पर पकने दें।
जब चावल नरम हो जाएं तो इसमें मलाई, कद्दूकस किया हुआ चीज और नमक मिलाकर अच्छी तरह मिलाएं। अंत में इसे सीजनिंग डालने के बाद गर्मा-गर्म परोसें।
पोषण
रिसोट्टो के पोषण तत्व
रिसोट्टो एक समृद्ध और मलाईदार व्यंजन है, जो मुख्य रूप से विशेष प्रकार के चावल से बनाया जाता है। इसमें मक्खन, मलाई और चीज जैसी सामग्रियों का इस्तेमाल होता है, जिससे इसका स्वाद बढ़ता है।
एक कप रिसोट्टो में लगभग 250-300 कैलोरी होती हैं। यह व्यंजन ऊर्जा प्रदान करने के साथ-साथ पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस करवाता है।
आप इसमें अपनी पसंदीदा सब्जियां और मसाले भी मिला सकते हैं।
अंतर
खिचड़ी और रिसोट्टो में क्या है अंतर?
खिचड़ी और रिसोट्टो में मुख्य अंतर इनकी बनावट, स्वाद और सामग्रियों का है।
जहां खिचड़ी में चावल के साथ दाल और सब्जियां डाली जाती हैं, वहीं रिसोट्टो में विशेष प्रकार के चावल, मक्खन, मलाई और चीज जैसी सामग्रियों का इस्तेमाल होता है।
खिचड़ी को आप अपनी पसंदीदा सब्जियों और मसालों के साथ बना सकते हैं, जबकि रिसोट्टो को बनाने के लिए धीरे-धीरे सब्जियों का पानी मिलाकर चावल पकाए जाते हैं। इन दोनों व्यंजनों को बनाना आसान है।