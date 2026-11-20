शोधकर्ताओं ने अध्ययन के लिए दोनों देशों के लंबे समय के स्वास्थ्य संबंधी डेटासेट का मूल्यांकन किया। इसमें 'चाइना हेल्थ एंड रिटायरमेंट लोंगिट्यूडिनल स्टडी' से 61,795 लोगों और 'कोरियन लोंगिट्यूडिनल स्टडी ऑफ एजिंग' से 29,853 लोगों का डेटा शामिल था।

प्रतिभागियों की उम्र 45 से अधिक थी। अध्ययन के डेटा में, वर्तमान में सिरदर्द की स्थिति के बारे में प्रतिभागियों द्वारा दी गई जानकारी के साथ-साथ शरीर के 12 अन्य हिस्सों में होने वाले दर्द का रिकॉर्ड भी शामिल था।