सर्दियों में रेटिनॉल लगाना

सर्दियों में त्वचा की देखभाल के लिए रेटिनॉल इस्तेमाल करें तो रखें इन बातों का ध्यान

लेखन सयाली 02:58 pm Nov 07, 202602:58 pm

क्या है खबर?

रेटिनॉल एक विटामिन-A का रूप है, जो त्वचा की देखभाल के लिए बहुत फायदेमंद होता है। यह त्वचा की कोशिकाओं को नया बनाने में मदद करता है और झुर्रियों, दाग-धब्बों और मुंहासों से लड़ने में सहायक है। सर्दियों में जब हवा सूखी होती है और त्वचा को नमी की जरूरत होती है, तब रेटिनॉल का सही तरीके से उपयोग करना जरूरी है। आइए जानते हैं कि सर्दियों में रेटिनॉल का इस्तेमाल करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।