दिवाली के पारंपरिक पकवानों को ऐसे उनके पौष्टिक विकल्पों से बदलें, नहीं बढ़ेगा आपका वजन

दिवाली के पारंपरिक पकवानों को ऐसे उनके पौष्टिक विकल्पों से बदलें, नहीं बढ़ेगा आपका वजन
20 अक्टूबर को पूरा देश दिवाली मनाएगा, जो रौशनी का उत्सव होता है। इस दौरान पूजा-पाठ और पटाखे जलाने के साथ-साथ भरपेट भोजन भी किया जाता है। इस त्योहार का जश्न बिना स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ लिए अधूरा माना जाता है। सभी के घरों में काजू कतली, लड्डू और चकली जैसे पकवान परोसे जाते हैं। ये व्यंजन चीनी या तेल-मसालों से भरपूर होने के कारण वजन बढ़ाने में योगदान देते हैं। इनकी जगह पर आपको इनके पौष्टिक विकल्प चुनने चाहिए।
तलने के बजाय स्नैक्स को करें एयर फ्राई
दिवाली पर जो स्नैक्स परोसे जाते हैं, उनमें से ज्यादातर तले हुए होते हैं। इन्हें ज्यादा खाने से पेट की समस्याएं होती हैं और वजन बढ़ता है। ऐसे में आपको स्नैक्स को तेल में तलने के बजाय एयर फ्राई करना चाहिए। आप एयर फ्रायर में पनीर टिक्का, कटलेट, फ्रेंच फ्राइज और चकली जैसे तमाम व्यंजन बना सकते हैं। समोसे और पकौड़े जैसे तैलीय व्यंजनों की जगह पर कॉर्न चाट, भेल और पापड़ी चाट जैसे स्नैक्स परोसना भी बढ़िया निर्णय होगा।
बूंदी के लड्डू की जगह बनाएं मेवे के लड्डू
हर त्योहार पर बूंदी के लड्डू मंगवाए जाते हैं, जिन्हें भोग के रूप में भगवान को अर्पित किया जाता है। हालांकि, ये लड्डू ज्यादा चीनी और कैलोरी से भरपूर होते हैं। इनकी जगह पर अगर आप मेवे के लड्डू बनाकर खाएंगे तो आपका वजन नहीं बढ़ेगा। ये लड्डू ऊर्जा देने में मदद करते हैं और इनमें चीनी की जगह पर गुड़ या खजूर का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में ये बूंदी के लड्डू का सेहतमंद विकल्प साबित होते हैं।
परोसें शुगर फ्री काजू कतली
दिवाली बिना काजू कतली के अधूरी है। हालांकि, इसमें भी ज्यादा कैलोरी होती हैं, जिससे वजन बढ़ता है। अगर आप कम कैलोरी वाली काजू कतली बनाना चाहते हैं तो उसमें चीनी न डालें। इसके लिए काजू को मिक्सी में पीसकर पाउडर बना लें। अब कड़ाही में घी गर्म करके काजू के पाउडर को पकाएं। इसमें इलायची पाउडर, दूध और स्टीविया मिलाएं और मिश्रण को ठंडा करके बर्फी के आकार में काट लें। ऊपर से चांदी का वर्क लगाएं और खाएं।
मसालेदार नमकीन की जगह खाएं भुने मखाने या चने
दिवाली पर घर आए मेहमानों को चाय के साथ अक्सर लोग मसालेदार नमकीन परोसते हैं। हालांकि, बाजार में मिलने वाली नमकीन में प्रिजर्वेटिव्स और पाम ऑयल मिलाया जाता है। इनकी वजह से ये लंबे समय तक खाने लायक तो रहती हैं, लेकिन वजन बढ़ने का कारण बन सकती हैं। इनके बजाय आपको घर पर ही कम तेल में मखाने या चने भून लेने चाहिए। इनमें मन चाहे मसाले मिलाकर स्वाद बढ़ाएं और बेफिक्र हो कर खाएं।
पैकेट वाली मिठाइयों की जगह चुनें घर की बनी मिठाइयां
इन दिनों कई कंपनियां पैकेट वाली मिठाइयां भी बनाने लगी हैं। इनमें ढेर सारे प्रिजर्वेटिव्स और चीनी मिलाकर इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाई जाती है। इन्हें खरीदने के बजाय दिवाली पर खुद ही मिठाइयां बना लें। घर पर बनी मिठाइयों में ताजा सामग्रियां इस्तेमाल होती हैं और आप चीनी की मात्रा को भी सीमित रख सकते हैं। आप उनमें चीनी की जगह पर गुड़ या खजूर भी शामिल कर सकते हैं। इससे उनकी कैलोरी कम होंगी और मिठास भी नहीं घटेगी।