त्योहारों पर इस तरह से करें मेकअप, लगेंगी सबसे खूबसूरत

त्योहारों का मौसम आते ही हर कोई खूबसूरत दिखने की चाह रखता है, खासकर महिलाएं और लड़कियां, जो चाहती हैं कि उनका मेकअप और कपड़े त्योहार के माहौल से मेल खाएं। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और असरदार मेकअप टिप्स देंगे, जिससे आप त्योहारों पर और भी ज्यादा आकर्षक दिख सकें। सही मेकअप से आप न केवल सुंदर दिखेंगी बल्कि पूरा दिन आरामदायक भी महसूस करेंगी। आइए जानते हैं कि त्योहारों पर किस तरह का मेकअप करें।

#1 त्वचा की तैयारी करें त्योहारों से पहले अपनी त्वचा की अच्छी तरह से देखभाल करना जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले अपने चेहरे को अच्छे से साफ करें और नमी देने वाली क्रीम लगाएं। अगर आपकी त्वचा सूखी है तो नमी देने वाली क्रीम का उपयोग करें, जबकि तैलीय त्वचा वालों को जेल वाली क्रीम बेहतर रहेगी। इसके अलावा स्किन टोन के अनुसार प्राइमर लगाएं ताकि मेकअप लंबे समय तक टिका रहे और त्वचा को एक समान दिखे।

#2 फाउंडेशन का सही चयन करें फाउंडेशन का चयन करते समय अपनी त्वचा की रंगत और प्रकार का ध्यान रखें। अगर आपकी त्वचा सूखी है तो क्रीम या लिक्विड फाउंडेशन चुनें, जो नमी भी देगा और कवर भी करेगा, वहीं तैलीय त्वचा वालों के लिए मैट फाउंडेशन बेहतर रहेगा, जिससे चिपचिपाहट नहीं होगी। इसके अलावा फाउंडेशन लगाने से पहले प्राइमर जरूर लगाएं ताकि मेकअप लंबे समय तक टिका रहे और त्वचा को एक समान दिखे।

#3 आंखों को बनाएं आकर्षक आंखों के मेकअप पर खास ध्यान दें क्योंकि त्योहारों पर आपकी आंखें सबसे ज्यादा आकर्षित करेंगी। इसके लिए आईशैडो, आईलाइनर और मस्कारा का सही उपयोग करें। अगर आप पारंपरिक पोशाक पहन रही हैं तो सोने या चांदी रंग के आईशैडो का उपयोग करें, जो आपके लुक को और भी खास बनाएगा। इसके अलावा आईलाइनर को सटीक तरीके से लगाएं और मस्कारा से अपनी पलकें घनी दिखाएं। इससे आपकी आंखें और भी खूबसूरत लगेंगी।

#4 होंठों को बनाएं खास होंठों को आकर्षक बनाने के लिए लिपस्टिक का सही चयन करें। अगर आपका पूरा लुक पारंपरिक है तो लाल या गुलाबी रंग की लिपस्टिक चुनें, जो आपके चेहरे पर निखार लाएगी। वहीं अगर आप आधुनिक लुक चाहती हैं तो हल्के रंगों वाली लिपस्टिक का उपयोग करें। इसके अलावा लिपस्टिक लगाने से पहले होंठों पर बाम जरूर लगाएं ताकि आपके होंठ सूखे न दिखें और लिपस्टिक लंबे समय तक टिकी रहे।