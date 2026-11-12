सर्दियों के कपड़ों से हटाएं बदबू, अपनाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
सर्दियों में पहने जाने वाले ऊनी कपड़ों में अक्सर एक अजीब सी गंध आ जाती है, जो उन्हें पहनने लायक नहीं छोड़ती। इस गंध के कारण न केवल कपड़े खराब दिखते हैं, बल्कि पहनने वाले को भी असहज महसूस होता है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और असरदार तरीकों के बारे में बताएंगे, जिनसे आप अपने ऊनी कपड़ों से इस बदबू को आसानी से हटा सकते हैं।
#1
नींबू का रस और पानी
नींबू का रस और पानी का मिश्रण इस बदबू को हटाने में मदद कर सकता है।
इसके लिए एक बाल्टी पानी में नींबू का रस मिलाएं और अपने ऊनी कपड़ों को इसमें कुछ देर के लिए भिगो दें।
इसके बाद कपड़ों को सामान्य तरीके से धो लें। नींबू का खट्टा रस बैक्टीरिया को मारता है, जो बदबू का कारण बनते हैं, जबकि पानी कपड़ों को ताजगी देता है। इस प्रक्रिया को दोहराने से कपड़ों की गंध दूर हो जाती है।
#2
खाने का सोडा
खाने का सोडा एक ऐसा तत्व है, जो गंध को सोख लेता है और कपड़ों को ताजगी देता है।
इसके लिए थोड़ी मात्रा में खाने का सोडा को अपने ऊनी कपड़ों पर छिड़कें और उन्हें रातभर के लिए छोड़ दें।
सुबह होते ही कपड़ों को सामान्य तरीके से धो लें। इससे न केवल बदबू हटेगी बल्कि कपड़े मुलायम भी रहेंगे। इस प्रक्रिया को दोहराने से कपड़ों की गंध दूर हो जाती है।
#3
सिरका
सिरका भी एक असरदार उपाय है, जो बदबू हटाने में मदद करता है।
इसके लिए एक बाल्टी पानी में आधा कप सिरका मिलाएं और अपने ऊनी कपड़ों को इसमें कुछ देर के लिए भिगो दें। इसके बाद कपड़ों को सामान्य तरीके से धो लें।
सिरके का खट्टा तत्व बैक्टीरिया को मारता है, जो बदबू का कारण बनते हैं, जबकि पानी कपड़ों को ताजगी देता है। इस प्रक्रिया को दोहराने से कपड़ों की गंध दूर हो जाती है।
#4
लैवेंडर तेल
लैवेंडर तेल न केवल खुशबू देता है बल्कि बैक्टीरिया भी मारता है, जो बदबू का कारण बनते हैं।
इसके लिए थोड़ी मात्रा में लैवेंडर तेल को अपने ऊनी कपड़ों पर छिड़कें या फिर धोने वाले पानी में मिलाएं। इससे आपके कपड़े ताजगी भरे रहेंगे और बदबू दूर होगी।
इस प्रक्रिया को नियमित रूप से अपनाने पर आपको जल्द ही फर्क नजर आएगा और आपके ऊनी कपड़े हमेशा खुशबूदार बने रहेंगे।
#5
धूप में सुखाना
धूप में सुखाना एक सरल लेकिन असरदार तरीका है, जिससे बदबू दूर होती है।
अपने ऊनी कपड़ों को धूप में कुछ घंटे रखें ताकि प्राकृतिक रोशनी और हवा उन्हें ताजगी दे सकें। इससे न केवल बदबू हटेगी बल्कि कपड़े साफ भी दिखेंगे।
इन तरीकों को अपनाकर आप आसानी से अपने ऊनी कपड़ों से बदबू हटा सकते हैं और उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं।