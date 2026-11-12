सर्दियों के कपड़ों से हटाएं बदबू, अपनाएं ये 5 तरीके

नींबू का रस और पानी का मिश्रण इस बदबू को हटाने में मदद कर सकता है।

इसके लिए एक बाल्टी पानी में नींबू का रस मिलाएं और अपने ऊनी कपड़ों को इसमें कुछ देर के लिए भिगो दें।

इसके बाद कपड़ों को सामान्य तरीके से धो लें। नींबू का खट्टा रस बैक्टीरिया को मारता है, जो बदबू का कारण बनते हैं, जबकि पानी कपड़ों को ताजगी देता है। इस प्रक्रिया को दोहराने से कपड़ों की गंध दूर हो जाती है।