मानसून के दौरान फल और सब्जियों से हटाए कीटाणु? ऐसे करें इन्हें साफ

खाने का सोडा एक प्राकृतिक सफाई का साधन है, जो फल और सब्जियों को धोने में मदद कर सकता है।

इसके लिए एक लीटर पानी में दो चम्मच खाने का सोडा मिलाएं और इसमें फल और सब्जियों को 5-10 मिनट तक भिगो दें। इसके बाद उन्हें साफ पानी से धो लें।

यह तरीका न केवल कीटाणुओं को खत्म करता है, बल्कि कीटनाशकों के अंशों को भी हटा सकता है। इससे आपके खाने की चीजें सुरक्षित और सेहतमंद बनती हैं।