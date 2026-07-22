मानसून के दौरान फल और सब्जियों से हटाए कीटाणु? ऐसे करें इन्हें साफ
क्या है खबर?
मानसून में नमी के कारण फल और सब्जियों में कीटाणु और कीटनाशक के अंश मिल सकते हैं। अगर इन्हें ठीक से धोया न जाए तो इससे सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए फल और सब्जियों को सही तरीके से धोना बहुत जरूरी है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिनसे आप फल और सब्जियों को धोकर उन्हें सुरक्षित बना सकते हैं और कीटाणु से छुटकारा पा सकते हैं।
#1
नमक और सिरके का घोल बनाकर धोएं
फल और सब्जियों को धोने के लिए नमक और सिरके का घोल बहुत असरदार हो सकता है।
एक बाल्टी पानी में दो चम्मच नमक और एक कप सिरका मिलाएं, फिर इसमें फल और सब्जियों को 5-10 मिनट तक भिगो दें। इसके बाद उन्हें साफ पानी से धो लें।
यह तरीका न केवल कीटाणुओं को खत्म करता है, बल्कि कीटनाशकों के अंशों को भी हटा सकता है। इससे आपके खाने की चीजें सुरक्षित और सेहतमंद बनती हैं।
#2
खाने के सोडे का इस्तेमाल करें
खाने का सोडा एक प्राकृतिक सफाई का साधन है, जो फल और सब्जियों को धोने में मदद कर सकता है।
इसके लिए एक लीटर पानी में दो चम्मच खाने का सोडा मिलाएं और इसमें फल और सब्जियों को 5-10 मिनट तक भिगो दें। इसके बाद उन्हें साफ पानी से धो लें।
यह तरीका न केवल कीटाणुओं को खत्म करता है, बल्कि कीटनाशकों के अंशों को भी हटा सकता है। इससे आपके खाने की चीजें सुरक्षित और सेहतमंद बनती हैं।
#3
गर्म पानी का करें उपयोग
गर्म पानी भी फल और सब्जियों को धोने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। इसके लिए एक पैन में पानी उबालें और उसमें फल और सब्जियों को डालकर 2-3 मिनट तक उबालें, फिर उन्हें ठंडे पानी से धो लें। यह न केवल कीटाणुओं को खत्म करता है, बल्कि कीटनाशकों के अंशों को भी हटा सकता है। इससे आपके खाने की चीजें सुरक्षित और सेहतमंद बनती हैं।
#4
नींबू का रस भी है असरदार
नींबू का रस प्राकृतिक रूप से खट्टा होता है, जो कीटाणुओं को खत्म करने में मदद कर सकता है।
एक बाल्टी पानी में नींबू का रस निचोड़ें और इसमें फल और सब्जियों को 5-10 मिनट तक भिगो दें, फिर उन्हें साफ पानी से धो लें। इससे न केवल कीटाणु खत्म होते हैं, बल्कि कीटनाशकों के अंश भी हटते हैं।
यह तरीका आपके खाने की चीजों को सुरक्षित और सेहतमंद बनाता है।
#5
ब्रश का करें इस्तेमाल
कुछ फलों और सब्जियों पर मिट्टी या अन्य गंदगी चिपकी रहती है, जिसे हटाने के लिए ब्रश का उपयोग करना चाहिए, खासकर आलू, गाजर, शिमला मिर्च आदि को ब्रश से अच्छी तरह रगड़कर धोना चाहिए ताकि उनकी सतह साफ हो जाए।
इसके अलावा स्ट्रॉबेरी आदि जैसे छोटे फलों को भी ब्रश से साफ किया जा सकता है। इन तरीकों का पालन करके आप अपने खाने की चीजों को सुरक्षित और सेहतमंद बना सकते हैं।