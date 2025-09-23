गरबा और डांडिया खेलते-खेलते उठाएं इन 5 गुजरती व्यंजनों का लुत्फ, मजा हो जाएगा दोगुना

गुजरात के लोग सालभर नवरात्रि शुरू होने का इंतजार करते हैं, ताकि वे 'डांडिया नाईट' जा सकें। इन 9 दिनों तक हर गुजरती गरबा और डांडिया खेलता है और रातभर जश्न मनाता है। डांडिया करने के लिए खास पंडाल लगाए जाते हैं, जहां कई तरह के लजीज पकवान भी पेश किए जाते हैं। आप गरबा करते-करते इन 5 गुजरती व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं, जो जश्न के मजे को दोगुना कर देंगे।

#1 खांडवी खांडवी गुजरात का सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला फरसाण है, जो हर डांडिया पंडाल में मिल जाता है। इसे बेसन और छाछ से तैयार किया जाता है और यह हल्का होता है। इसे लोग चाय के साथ खाना पसंद करते हैं। ये भाप में पकाए गए रोल होते हैं, जो मुंह में जाते ही घुल जाते हैं। खांडवी खाने के बाद आपका पेट भरा-भरा नहीं लगेगा और आप आसानी से नाच पाएंगे।

#2 लोचो सूरत का पारंपरिक पकवान लोचो डांडिया और गरबे की थकान को झट से मिटा देगा। यह एक भाप में पकाया हुआ नाश्ता होता है, जिसे बेसन, चना दाल, उड़द दाल और पोहे से तैयार किया जाता है। इसे परोसने से पहले इस पर हरी चटनी, बारीक कटा प्याज और सेव डाली जाती है। इस पकवान के नाम का मतलब 'गड़बड़' होता है, क्योंकि यह खमण के बैटर में ज्यादा पानी मिलाने से बन गया था।

#3 ढोकला ढोकला सुनते ही मुंह में पानी आने लगता है। डांडिया और गरबा करने के बाद अगर यह पकवान खाने का मौका मिल जाए तो दिल खुश हो जाता है। यह एक मुलायम नाश्ता है, जो बेसन, दही, मसाले, सोडा, नमक और चीनी से बनता है। इसके ऊपर हरी मिर्च, राइ और करी पत्ते का तड़का लगाया जाता है। ढोकले का स्वाद खट्टा, मीठा, नमकीन और चटपटा होता है। इसके साथ धनिया और पुदीना की हरी चटनी भी परोसी जाती है।

#4 सेव खमणी सेव खमणी नवरात्रि के दौरान बड़े ही चाव से खाई जाती है। इसे चना दाल से बनाया जाता है, जो 4 से 5 घंटे पानी में भीगी होती है। खमणी को सजाने के लिए उस पर कई अलग-अलग प्रकार की सेव डाली जाती हैं। इस पकवान का मजा चाय के साथ दोगुना हो जाता है। सूरत के लोग कहते हैं कि इस व्यंजन को उन्होंने ही सबसे पहले बनाया था। हालांकि, सुरती सेव खमणी का स्वाद थोड़ा अलग होता है।