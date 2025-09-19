अभिनेत्री रेखा 70 साल की उम्र में भी लगती हैं जवान, जानिए उनकी खान-पान की आदतें
रेखा बॉलीवुड की वह अभिनेत्री हैं, जिन्हें देखकर लगता है मानो उनकी उम्र बढ़ने के बजाय घट रही हो। वह दिन पर दिन और भी खूबसूरत होती जा रही हैं और 70 साल की होकर भी जवान दिखती हैं। रेखा की खूबसूरती और फिटनेस का श्रेय उनकी स्वस्थ जीवनशैली और खान-पान की अच्छी आदतों को जाता है। आइए आज इस लेख में जानते हैं कि रेखा सेहतमंद रहने के लिए किस तरह की डाइट का पालन करती हैं।
ऐसी है रेखा की डाइट
रेखा बहुत ही अनुशासित जीवन जीती हैं, जिससे उनके लिए डाइट का पालन करना आसान हो जाता है। वह अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए सादी डाइट अपनाती हैं। उन्हें घर का बना हुआ भोजन ही पसंद आता है और वह हरी सब्जियां व दाल तो जरूर खाती हैं। इसके साथ ही वह खान-पान में सलाद और दही भी शामिल करती हैं, ताकि उन्हें फाइबर और प्रोटीन मिलता रहे।
जंक फूड से करती हैं सख्त परहेज
70 की उम्र में भी रेखा जवान लोगों से ज्यादा ऊर्जावान रहती हैं, जिसका श्रेय उनकी मेवे खाने की आदत को जाता है। अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए वह पौष्टिक भोजन करने के साथ-साथ अस्वस्थ व्यंजनों से परहेज भी करती हैं। रेखा तला हुआ और मसालेदार खाना बिलकुल नहीं खाती हैं, क्यूंकि वह पेट को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा उनकी डाइट में मिठाइयां और जंक फूड भी शामिल नहीं होता है।
पीती हैं ढेर सारा पानी
हम सभी जानते हैं कि स्वस्थ शरीर के लिए पानी सबसे ज्यादा जरूरी होता है। रेखा भी इस बात को अच्छी तरह समझती हैं और पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करती हैं। वह एक दिन में 11 से 12 गिलास पानी का सेवन करती हैं और अलग-अलग फलों के जूस भी पीती रहती हैं। ऐसा करने से उनका पाचन दुरुस्त रहता है, त्वचा में निखार आता है और वह कई बीमारियों से सुरक्षित भी रहती हैं।
7 बजे लेती हैं आखरी मील
हम में से ज्यादातर लोग रात के 9 से 10 बजे या उससे भी देर में खाना खाते हैं। यह आदत हमें मोटापे का शिकार बना देती है, पाचन को प्रभावित कर देती है और नींद टूटने का कारण बनती है। हालांकि, रेखा रोजाना शाम को 7 बजे ही दिन की आखरी मील ले लेती हैं। इसके साथ वह यह भी सुनिश्चित करती हैं कि उनका रात का खाना हल्का हो। ऐसा करने से पेट की समस्याएं नहीं होती हैं।