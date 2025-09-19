पलकों को लंबा और घना करना चाहती हैं?  खान-पान में करें ये जरूरी 5 बदलाव

#1 ओमेगा-3 फैटी एसिड युक्त भोजन खाएं ओमेगा-3 फैटी एसिड लंबी पलकों के विकास में मदद करता है। इस तत्व की मदद से बालों को गहराई तक पोषण मिल जाता है और रक्त प्रवाह बेहतर हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप, पलकें प्राकृतिक तौर पर जल्दी लंबी होने लगती हैं और नई पलकें भी उगनी शुरू हो जाती हैं। साथ ही इसके एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण बालों का झड़ना भी कम कर देते हैं। सोयाबीन, अलसी के बीज, सब्जा के बीज और अखरोट ओमेगा-3 फैटी एसिड के बढ़िया स्त्रोत हैं।

#2 विटामिन-C और E की मात्रा बढ़ाएं विटामिन-E पलकों को लंबा, घना और स्वस्थ बनाने में बहुत सहायक साबित हो सकता है। वहीं, विटामिन-C भी इस काम में आपकी मदद कर सकता है। ये दोनों विटामिन कोलेजन के उत्पादन को बढ़ा देते हैं, जिससे रक्त संचार बेहतर होता है और बालों को पोषण मिलता है। अगर आप इन दोनों विटामिन से युक्त खाद्य पदार्थ खाएंगे तो पलकें घनी हो जाएंगी और उनका टूटना भी बंद हो जाएगा।

#3 प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करें पलकों की वृद्धि के लिए ऐसी डाइट लेनी चाहिए, जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक हो। इसका कारण यह है कि पलकें केराटिन नामक प्रोटीन से बनी होती हैं। प्रोटीन से भरपूर डाइट केराटिन के निर्माण के लिए जरूरी अमीनो एसिड प्रदान करती है। इससे बालों के रोमछिद्रों को मजबूत बनाया जा सकता है और पलकों को झड़ने से रोकने में भी मदद मिल सकती है। प्रोटीन पाने के लिए पनीर, सोया, टोफू, दूध और दही आदि का सेवन बढ़ाएं।