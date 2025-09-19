पलकों को लंबा और घना करना चाहती हैं? खान-पान में करें ये जरूरी 5 बदलाव
क्या है खबर?
हर महिला चाहती है कि उसकी पलकें लंबी नजर आएं, जिसके लिए मस्कारा जैसे उत्पादों का सहारा लेना पड़ता है। ये उत्पाद अस्थायी रूप से तो पलकों को लंबा दिखाने में मदद करते हैं। हालांकि, इनसे पलकें असल मायने में घनी और लंबी नहीं होती हैं। अगर आप अपनी पलकों को प्राकृतिक तौर पर लंबा और घना बनाना चाहती हैं तो आपको अपने खान-पान में कुछ बदलाव करने होंगे। इनके जरिए आपको जल्द परिणाम देखने को मिलेंगे।
#1
ओमेगा-3 फैटी एसिड युक्त भोजन खाएं
ओमेगा-3 फैटी एसिड लंबी पलकों के विकास में मदद करता है। इस तत्व की मदद से बालों को गहराई तक पोषण मिल जाता है और रक्त प्रवाह बेहतर हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप, पलकें प्राकृतिक तौर पर जल्दी लंबी होने लगती हैं और नई पलकें भी उगनी शुरू हो जाती हैं। साथ ही इसके एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण बालों का झड़ना भी कम कर देते हैं। सोयाबीन, अलसी के बीज, सब्जा के बीज और अखरोट ओमेगा-3 फैटी एसिड के बढ़िया स्त्रोत हैं।
#2
विटामिन-C और E की मात्रा बढ़ाएं
विटामिन-E पलकों को लंबा, घना और स्वस्थ बनाने में बहुत सहायक साबित हो सकता है। वहीं, विटामिन-C भी इस काम में आपकी मदद कर सकता है। ये दोनों विटामिन कोलेजन के उत्पादन को बढ़ा देते हैं, जिससे रक्त संचार बेहतर होता है और बालों को पोषण मिलता है। अगर आप इन दोनों विटामिन से युक्त खाद्य पदार्थ खाएंगे तो पलकें घनी हो जाएंगी और उनका टूटना भी बंद हो जाएगा।
#3
प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करें
पलकों की वृद्धि के लिए ऐसी डाइट लेनी चाहिए, जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक हो। इसका कारण यह है कि पलकें केराटिन नामक प्रोटीन से बनी होती हैं। प्रोटीन से भरपूर डाइट केराटिन के निर्माण के लिए जरूरी अमीनो एसिड प्रदान करती है। इससे बालों के रोमछिद्रों को मजबूत बनाया जा सकता है और पलकों को झड़ने से रोकने में भी मदद मिल सकती है। प्रोटीन पाने के लिए पनीर, सोया, टोफू, दूध और दही आदि का सेवन बढ़ाएं।
#4
पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं
पानी पीना केवल सेहतमंद रहने के लिए ही नहीं, बल्कि पलकों को घना बनाने के लिए भी जरूरी है। पलकों के विकास के लिए दिनभर में कम से कम 8 गिलास पानी पिएं। इससे बालों के रोमछिद्रों को पोषक तत्वों को ज्यादा प्रभावी ढंग से अवशोषित करने में मदद मिलती है। इसी कारण पानी पीने से पलकें लंबी और घनी हो जाती हैं। ऐसा करने से पलकों का टूटना भी काफी हद तक कम हो जाता है।