लखनऊ से 4 घंटे की दूरी पर स्थित हैं ये जगहें, मानसून में जरूर घूमने जाएं
क्या है खबर?
मानसून का मौसम अपने साथ सुहानी बारिश लेकर आता है, तभी इस मौसम में घूमने का मजा ही कुछ अलग है। अगर आप लखनऊ में रहते हैं तो कुछ घंटों में किसी शानदार जगह पहुंचकर मानसून का आनंद लेना चाहते हैं तो यह लेख आपके लिए ही है। हम आपको ऐसी खूबसूरत जगहों के बारे में बताएंगे, जहां आप लखनऊ से महज 4 घंटे के अंदर पहुंच सकते हैं।
#1
अयोध्या
अयोध्या नगरी लखनऊ से 135 किलोमीटर दूर है, जहां आप चंद घंटों में आसानी से पहुंच सकते हैं। इस स्थान की यात्रा आप एक दिन में ही कर सकते हैं और वापस भी लौट सकते हैं।
यहां पहुंचने के बाद विश्व प्रसिद्ध राम मंदिर, हनुमान गढ़ी और कई अन्य मंदिरों के दर्शन किए जा सकते हैं। इसके साथ ही आप राम की पैड़ी के घाट पर बैठकर आरती देख सकते हैं और सुकून भरे पल बिता सकते हैं।
#2
आगरा
लखनऊ और आगरा को जोड़ने वाला आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे इन शहरों के निवासियों के लिए वरदान साबित हुआ है।
इसकी वजह से 335 किलोमीटर का यह रास्ता आप आसानी से 3 से 4 घंटे के अंदर तय कर सकते हैं। यहां का मुख्य आकर्षण ताज महल है, जिसको देखने के लिए दुनियाभर से लोग आगरा का रुख करते हैं।
इसके अलावा आप आगरा किला भी देख सकते हैं और यहां के स्थानीय भोजन का आनंद ले सकते हैं।
#3
चित्रकूट
अगर आपके पास घूमने के लिए कम समय है तो आप चित्रकूट भी जा सकते हैं। यहां भी आप 3 से 4 घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे, क्योंकि यह जगह लखनऊ से करीबन 230 किलोमीटर दूर है।
यहां आने के बाद आपको राम घाट, कामदगिरि पहाड़ी, हनुमान धारा और गुप्त गोदावरी देखने का मौका मिलेगा।
रामायण में इसे जंगल में बसे उस आश्रय स्थल के रूप में सम्मान दिया गया है, जहां भगवान राम और सीता ने वनवास किया था।
#4
श्रावस्ती
श्रावस्ती बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है, जो लखनऊ से महज 170 किलोमीटर दूर स्थित है। ऐतिहासिक रूप से कोसल राज्य की राजधानी रही यह जगह बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है।
कहा जाता है कि यहीं बुद्ध ने बारिश के 24 मौसम बिताए थे और जुड़वां चमत्कार किया था। यहां पर आप जेतवन मठ, अंगुलिमाल स्तूप और पक्की कुटी, कच्ची कुटी और शोभनाथ जैन मंदिर देख सकते हैं।