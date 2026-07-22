लखनऊ से 4 घंटे की दूरी पर स्थित हैं ये जगहें, मानसून में जरूर घूमने जाएं

अगर आपके पास घूमने के लिए कम समय है तो आप चित्रकूट भी जा सकते हैं। यहां भी आप 3 से 4 घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे, क्योंकि यह जगह लखनऊ से करीबन 230 किलोमीटर दूर है।

यहां आने के बाद आपको राम घाट, कामदगिरि पहाड़ी, हनुमान धारा और गुप्त गोदावरी देखने का मौका मिलेगा।

रामायण में इसे जंगल में बसे उस आश्रय स्थल के रूप में सम्मान दिया गया है, जहां भगवान राम और सीता ने वनवास किया था।