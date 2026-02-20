सुबह के नाश्ते के लिए बेहतरीन रहेगा क्विनोआ और चने का सलाद, इस तरह बनाएं

सलाद को नाश्ते में शामिल करने से शरीर को भरपूर ऊर्जा मिलती है। हालांकि, कई लोग सलाद को उबाऊ मानते हैं और ज्यादातर लोग तो इसे डाइटिंग का हिस्सा समझते हैं। अगर आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं तो आज हम आपको क्विनोआ, खीरा और चना के सलाद की रेसिपी बताएंगे। यह सलाद ढेर सारे पोषक तत्वों से भरपूर है, इसे बनाना आसान है और इसका स्वाद भी लाजवाब होता है।

सामग्री क्विनोआ, खीरा और चना सलाद बनाने के लिए अहम सामग्री इस रेसिपी के लिए आपको आधा कप क्विनोआ, एक खीरा, एक कप उबले हुए छोले, एक लाल शिमला मिर्च, आधा कप उबली हुई हरी मटर, आधा कप अनानास के टुकड़े, आधा कप अनार के दाने, एक चौथाई कप कद्दूकस किया हुआ पनीर, एक चौथाई कप कद्दूकस किया हुआ एवोकाडो, एक चौथाई कप बारीक कटी हुई लाल पत्ता गोभी, एक कप बारीक कटी हुई पालक, नमक (स्वादानुसार), एक चम्मच नींबू का रस और एक चम्मच जैतून का तेल चाहिए होगा।

स्टेप-1 क्विनोआ को ऐसे तैयार करें इस सलाद को बनाने के लिए सबसे पहले क्विनोआ को पानी से धोकर एक बर्तन में डालें। इसमें पानी मिलाएं और इसे 15 से 20 मिनट तक पकने दें। क्विनोआ को तब तक पकाना है जब तक यह फूल न जाए। इसके बाद इसे एक छलनी में डालकर पानी निकाल दें और इसे एक कटोरे में निकालकर ठंडा होने के लिए रख दें। इससे क्विनोआ तैयार हो जाएगा और इसे सलाद में शामिल किया जा सकेगा।

Advertisement

स्टेप-2 इस तरह से सलाद को दें अंतिम रूप अब एक बड़े कटोरे में उबले हुए छोले, अनानास, अनार के दाने, पनीर, एवोकाडो, गोभी और पालक को डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद इसमें पहले से तैयार क्विनोआ, शिमला मिर्च और मटर भी डालें। अब इसमें नमक, नींबू का रस और जैतून का तेल मिलाकर इसे अच्छी तरह से टॉस करके मिलाएं। आपका क्विनोआ, खीरा और चना सलाद तैयार है, जिसे तुरंत खाना बेहतर होगा। इसे एक बड़े कटोरे में निकालकर परोसें।

Advertisement