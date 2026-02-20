सुबह के नाश्ते में खाएं ग्रीक दही, बेरी और मेवों का सलाद; जानिए इसकी आसान रेसिपी

सुबह का नाश्ता दिन का सबसे जरूरी भोजन होता है, जिसका पौष्टिक होना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने नाश्ते को सेहतमंद और स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं तो आप ग्रीक दही, बेरी और मेवों का सलाद खा सकते हैं। यह सलाद न केवल शरीर को ऊर्जा देता है, बल्कि त्वचा और बालों के लिए भी फायदेमंद होता है। आइए इस पौष्टिक सलाद की आसान रेसिपी जानते हैं, ताकि आप इसे अपने घर वालों के लिए बना सकें।

#1 ग्रीक दही खाने के फायदे ग्रीक दही एक प्रकार का गाढ़ा और मलाईदार दही होता है, जो दूध से बनाया जाता है। यह प्रोटीन का अच्छा स्रोत है और इसमें कम शक्कर होती है। ग्रीक दही में ऐसे तत्व होते हैं, जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखते हैं और रोगों से लड़ने की ताकत को बढ़ा देते हैं। इसे आप अपने नाश्ते में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि यह जल्दी पच जाता है और पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है।

#2 बेरी खाने के लाभ स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी और रास्पबेरी जैसी बेरी में विटामिन-C, फाइबर और अन्य लाभकारी तत्व होते हैं। ये हमारी रोगों से लड़ने की ताकत को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं और त्वचा की चमक को बढ़ा सकते हैं। इनका नियमित सेवन करने से त्वचा की समस्याएं कम हो जाती हैं और बाल भी स्वस्थ रहते हैं। इसके अलावा बेरी में प्राकृतिक मिठास होती है, जो मीठा खाने की इच्छा को शांत करती है।

#3 मेवे का सेवन करने के फायदे बादाम, अखरोट और पिस्ता जैसे मेवे हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले अच्छे स्रोत होते हैं। इनमें मौजूद तत्व मस्तिष्क के लिए फायदेमंद होते हैं और दिल की बीमारियों से बचाव करते हैं। इसके अलावा मेवे में फाइबर भी होता है, जो हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। इनका सेवन आपको लंबे समय तक तृप्त महसूस करा सकता है, जिससे आप अन्य अस्वस्थ स्नैक्स से दूर रहते हैं।

स्टेप 1 सलाद बनाने की रेसिपी सलाद बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े कटोरे में एक कप ग्रीक दही डालें। इसके ऊपर अपनी पसंदीदा बेरी जैसे स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी या रास्पबेरी डालें। आप चाहें तो इसमें केले या सेब के टुकड़े भी मिला सकते हैं। इसके बाद बादाम, अखरोट और पिस्ता जैसे मेवों को बारीक काटकर ऊपर से छिड़क दें। अंत में थोड़ा-सा शहद या मिठास वाले अन्य पदार्थ डालकर अच्छे से मिलाएं, ताकि सभी सामग्री एकसाथ मिल जाएं।