रोजाना सुबह आंवला के पानी में हल्दी मिलाकर पीने से मिल सकते हैं ये फायदे

आंवला को एंटी-ऑक्सीडेंट का प्रमुख स्रोत माना जाता है, जो शरीर से हानिकारक तत्वों को दूर करने में मदद कर सकते हैं, वहीं हल्दी में एक खास यौगिक होता है, जो कई औषधीय गुणों से भरपूर है। इसलिए इन दोनों चीजों को मिलाकर सुबह के समय पानी में पीने की सलाह दी जाती है। आइए जानते हैं कि सुबह उठते ही आंवला के पानी में हल्दी मिलाकर पीने से क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं।

#1 पाचन क्रिया को स्वस्थ रखने में है कारगर आंवला के पानी में हल्दी मिलाकर पीने से पाचन क्रिया पर अच्छा असर पड़ सकता है। आंवला में मौजूद तत्व पाचन को बढ़ावा देने का काम कर सकते हैं, जिससे भोजन को पचाना आसान हो जाता है। इसके अलावा यह कब्ज, गैस और अपच जैसी कई पेट से जुड़ी समस्याओं से भी राहत दिला सकता है। पाचन क्रिया को बेहतर रखने के लिए यह एक अच्छा उपाय है।

#2 शरीर को साफ करने में है मददगार आंवला के पानी में हल्दी मिलाकर पीने से शरीर को साफ करने में मदद मिल सकती है। आंवला में मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट और फाइबर की मात्रा होती है, जो शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा यह मिश्रण शरीर में मौजूद विषाक्त तत्वों को बाहर निकालकर आंतों को साफ करने में भी मदद कर सकता है।

#3 प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में है सहायक आंवला का पानी और हल्दी का मिश्रण प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी मदद कर सकता है। इसका कारण है कि आंवला में विटामिन-C की भरपूर मात्रा होती है, जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। वहीं हल्दी में मौजूद तत्व सूजन कम करने में मदद कर सकते हैं, जिससे शरीर की रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ सकती है।

#4 वजन प्रबंधन के लिए है फायदेमंद अगर आप वजन प्रबंधन करने की कोशिश में लगे हैं तो इसके लिए भी आंवला के पानी में हल्दी मिलाकर पीना लाभदायक हो सकता है। इस मिश्रण में मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट व अन्य पोषक तत्व शरीर की ऊर्जा को बढ़ाकर कैलोरी बर्न करने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा यह शरीर में मौजूद अतिरिक्त चर्बी को कम करने में भी मदद कर सकता है।