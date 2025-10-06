SPF के साथ-साथ आपकी सनस्क्रीन में होनी चाहिए ये अन्य सामग्रियां, उत्पाद को बनाएंगी असरदार

धूप की हानिकारक किरणों से त्वचा को सुरक्षित रखने के लिए सभी को सनस्क्रीन इस्तेमाल करनी चाहिए। यह त्वचा की देखभाल का एक उत्पाद है, जो उस पर एक सुरक्षात्मक परत बना देता है। इससे अल्ट्रा वॉयलेंट (UV) किरणें त्वचा में प्रवेश नहीं कर पाती हैं और टैनिंग जैसी समस्याएं नहीं होती हैं। लोग सनस्क्रीन लेते समय उसके SPF पर ध्यान देते हैं। हालांकि, आपकी सनस्क्रीन में ये 4 सामग्रियां भी जरूर होनी चाहिए।

#1 हयालूरोनिक एसिड इन दिनों हर तरफ हयालूरोनिक एसिड की चर्चा हो रही है। वैसे तो यह उत्पाद सीरम और क्रीम में शामिल होता है, लेकिन यह आपकी सनस्क्रीन में भी होना चाहिए। यह सामग्री नमी को त्वचा में रोक कर रखने का काम करती है। साथ ही इसकी मदद से महीन रेखाएं और झुर्रियां भी कम हो जाती हैं। यह त्वचा की प्राकृतिक अवरोधक क्रिया को मजबूत और सुरक्षित करने में सहायक होता है।

#2 जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड को फिजिकल फिल्टर कहा जाता है। ये त्वचा की सतह पर ही रहते हैं और UV किरणों को त्वचा में प्रवेश करने से रोकते हैं। ये जलन पैदा नहीं करते और कोमल होते हैं, जिससे ये संवेदनशील त्वचा वाले लोगों के लिए भी सुरक्षित होते हैं। जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड त्वचा में प्रवेश नहीं करते, इसलिए ये नुकसान भी नहीं पहुंचाते और जलन पैदा नहीं करते।

#3 मेक्सोरिल SX या मेक्सोरिल XL मेक्सोरिल SX और मेक्सोरिल XL आधुनिक यूवी फिल्टर हैं, जो चुनिंदा सनस्क्रीन में पाए जाते हैं। एक साथ इस्तेमाल करने पर ये ज्यादा सुरक्षा प्रदान करते हैं। ज्यादा धूप में रहने पर भी ये बेअसर नहीं होते हैं। अगर आपकी सनस्क्रीन में ये दोनों सामग्रियां हैं तो आप बाहर जाते समय उस पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। ये UVA और UVB किरणों से त्वचा को सुरक्षित रखती हैं और बुढ़ापे के लक्षण भी कम करती हैं।