वजन कम करने में है मददगार क्विनोआ? जानिए इसकी 5 नाश्ते की रेसिपी

क्विनोआ एक ऐसा अनाज है, जो प्रोटीन, फाइबर और कई जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होता है। यह ग्लूटेन फ्री है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा भी अधिक होती है। क्विनोआ का उपयोग नाश्ते के लिए भी किया जा सकता है। यह नाश्ते में आपको ऊर्जा देने के साथ-साथ वजन कम करने में भी मदद कर सकता है। आइए आज हम आपको क्विनोआ के पांच ऐसे नाश्ते की रेसिपी बताते हैं, जो वजन घटाने में हैं मददगार।

#1 क्विनोआ फ्रूट बाउल क्विनोआ फ्रूट बाउल बनाने के लिए सबसे पहले क्विनोआ को पानी में उबाल लें और फिर इसे ठंडा करें। अब इसमें अपनी पसंदीदा ताजे फल जैसे केले, सेब, संतरा आदि काटकर मिलाएं। ऊपर से दही डालें और फिर इसमें शहद या मेपल सिरप डालें। अंत में ऊपर से नट्स और बीज डालें। यह नाश्ता न केवल स्वादिष्ट है बल्कि पोषक तत्वों से भरपूर भी है, जो आपके शरीर को ऊर्जा देता है और वजन घटाने में मदद करता है।

#2 क्विनोआ स्मूदी बाउल क्विनोआ स्मूदी बाउल बनाने के लिए सबसे पहले क्विनोआ को पानी में उबालकर ठंडा करें। अब इसे मिक्सर में डालकर केले, बेरीज, दही और थोड़ा दूध मिलाकर पीस लें। इस मिश्रण को एक कटोरे में डालें और ऊपर से ताजे फल, नट्स और बीज डालें। यह नाश्ता न केवल स्वादिष्ट है बल्कि पोषक तत्वों से भरपूर भी है, जो आपके शरीर को ऊर्जा देता है और वजन घटाने में मदद करता है।

#3 नमकीन क्विनोआ का दलिया नमकीन क्विनोआ का दलिया बनाने के लिए सबसे पहले क्विनोआ को पानी में उबालें और फिर इसे ठंडा करें। अब इसमें कटी हुई सब्जियां जैसे टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च आदि मिलाएं। इसके बाद इसमें नमक, मिर्च और हल्दी डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इस मिश्रण को एक कटोरे में डालें और ऊपर से हरी धनिया डालें। यह नाश्ता आपके शरीर को ऊर्जा देता है और वजन घटाने में मदद करता है।

#4 क्विनोआ नाश्ते की बार क्विनोआ नाश्ते की बार बनाने के लिए सबसे पहले ओवन को गर्म करें। अब एक बड़े कटोरे में क्विनोआ, बादाम मक्खन, शहद और थोड़ी सी दालचीनी मिलाएं। इस मिश्रण को अच्छी तरह मिलाकर छोटी-छोटी टिक्कियां बनाएं और बेकिंग ट्रे पर रखें। अब इन्हें ओवन में 15-20 मिनट तक बेक करें जब तक वे सुनहरे भूरे रंग के न हो जाएं। ये बार नाश्ते के लिए एक बेहतरीन विकल्प है, जो आपको लंबे समय तक तृप्त रखता है।