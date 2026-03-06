स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है कद्दू के बीज, जानिए इससे बनाए जाने वाले व्यंजनों की रेसिपी

कद्दू के साथ-साथ कद्दू के बीज भी खान-पान का हिस्सा बन सकते हैं। ये बीज स्वाद में लाजवाब होते हैं और इनमें पोषक तत्व भी भरपूर मात्रा में होते हैं। ये बीज प्रोटीन, फाइबर और स्वस्थ वसा का बेहतरीन स्रोत हैं। आइए आज हम आपको कद्दू के बीज से बनने वाले कुछ खास व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप घर पर आसानी से तैयार कर सकते हैं और नाश्ते के तौर पर खा सकते हैं।

#1 कद्दू के बीज की चटनी सबसे पहले कद्दू के बीजों को हल्का भून लें, फिर इन्हें ठंडा करके मिक्सर में पीस लें। अब इसमें हरी मिर्च, धनिया पत्ती, नींबू का रस और नमक मिलाकर फिर से पीसें। यह चटनी स्वादिष्ट होने के साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद होती है। इसे आप पराठों या रोटी के साथ खा सकते हैं। यह चटनी आपके खाने का स्वाद बढ़ा देगी और आपको ताजगी का एहसास कराएगी, जिससे स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा।

#2 कद्दू के बीज का हलवा इस मिठाई को बनाने के लिए घी में कद्दू के बीजों को हल्का भून लें, फिर इसमें दूध डालकर पकने दें। जब दूध गाढ़ा हो जाए तो इसमें चीनी, इलायची पाउडर और सूखे मेवे डालकर अच्छी तरह मिलाएं। यह हलवा मीठा और पौष्टिक है, जिसे आप खास मौकों पर बना सकते हैं। यह हलवा आपके खाने का स्वाद बढ़ाएगा और नई ऊर्जा देगा। इसे आप तब बना सकते हैं जब आप हर बार जैसा हलवा न खाना चाहते हों।

Advertisement

#3 कद्दू के बीज की खीर दूध को उबालें और उसमें भुने हुए कद्दू के बीज डालें। अब इसमें चीनी, इलायची पाउडर और सूखे मेवे मिलाएं। इसे धीमी आंच पर पकने दें, जब तक कि दूध गाढ़ा न हो जाए। यह खीर स्वादिष्ट और पौष्टिक है, जिसे खास मौकों पर बनाया जा सकता है। आप चाहें तो इसमें अपनी पसंद के सूखे मेवे और अन्य खाद्य पदार्थ भी शामिल कर सकते हैं। इसे ठंडा या गर्म, दोनों तरह से परोसा जाता है।

Advertisement

#4 कद्दू के बीज की टिक्की उबले हुए आलू को मैश करें, फिर उसमें भुने हुए कद्दू के बीज डालें। अब इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पत्ती मिलाकर टिक्की बनाएं और तवे पर तेल लगाकर सेंक लें। यह टिक्की स्वादिष्ट और पौष्टिक है, जिसे आप चटनी या सॉस के साथ खा सकते हैं। यह टिक्की आपके खाने का स्वाद बढ़ाएगी और आपको नई ऊर्जा देगी। इसे बनाना बहुत आसान है और यह सभी को पसंद आएगी।