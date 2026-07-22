मानसून के दौरान स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है कददू, जानिए इसके 5 फायदे

कददू का सेवन पाचन तंत्र के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसमें फाइबर होता है, जो भोजन को आसानी से पचाने में मदद करता है।

इसके अलावा यह कब्ज और गैस जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में भी मदद करता है।

अगर आप रोजाना कददू का सेवन करते हैं तो आपका पाचन तंत्र मजबूत रहेगा और आप स्वस्थ महसूस करेंगे। इसलिए बारिश के मौसम में कददू को अपनी खाने की आदत में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है।