मानसून के दौरान स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है कददू, जानिए इसके 5 फायदे
क्या है खबर?
कददू एक ऐसी सब्जी है, जो बारिश के मौसम में आसानी से मिल जाती है। यह न केवल स्वादिष्ट होती है, बल्कि इसमें कई जरूरी तत्व भी होते हैं। कददू का सेवन शरीर को कई तरह के लाभ पहुंचा सकता है। इसमें मौजूद विटामिन्स और खनिज हमारे सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। आइए जानते हैं कि कददू खाने से क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं।
#1
पाचन तंत्र को मजबूत करने में है सहायक
कददू का सेवन पाचन तंत्र के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसमें फाइबर होता है, जो भोजन को आसानी से पचाने में मदद करता है।
इसके अलावा यह कब्ज और गैस जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में भी मदद करता है।
अगर आप रोजाना कददू का सेवन करते हैं तो आपका पाचन तंत्र मजबूत रहेगा और आप स्वस्थ महसूस करेंगे। इसलिए बारिश के मौसम में कददू को अपनी खाने की आदत में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है।
#2
रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देने में है प्रभावी
बारिश के मौसम में अक्सर सर्दी-खांसी और फ्लू होने का खतरा बढ़ जाता है। कददू विटामिन-C का अच्छा स्रोत होता है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देने में मदद करता है। इससे हमारा शरीर इन बीमारियों से लड़ने में सक्षम रहता है और हम स्वस्थ रहते हैं।
इसके अलावा इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स भी हमारी प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाते हैं। इसलिए बारिश के मौसम में कददू का सेवन करना फायदेमंद हो सकता है।
#3
वजन नियंत्रित करने में है कारगर
वजन नियंत्रित करने के लिए भी कददू का सेवन फायदेमंद हो सकता है क्योंकि इसमें कैलोरी कम होती हैं और फाइबर ज्यादा होता है। इससे पेट जल्दी भरता है, जिससे आप ज्यादा खाने से बचते हैं।
इसके अलावा इसमें मौजूद पोषक तत्व शरीर की ऊर्जा को बढ़ावा देते हैं, जिससे शरीर की अतिरिक्त चर्बी तेजी से घटती है।
कददू का नियमित सेवन वजन घटाने की प्रक्रिया को और भी प्रभावी बना सकता है।
#4
दिल की सेहत के लिए है लाभकारी
दिल से जुड़ी बीमारियों के जोखिम कम करने में भी कददू मददगार साबित हो सकता है। इसमें मौजूद पोटेशियम रक्तचाप को नियंत्रित करता है और नमक की मात्रा कम होने की वजह से दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा घटता है।
इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करके रक्त के प्रवाह को बेहतर बनाते हैं।
इन सभी गुणों की वजह से कददू का सेवन दिल के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है।
#5
त्वचा के लिए है फायदेमंद
कददू न केवल सेहत बल्कि त्वचा के लिए भी लाभकारी होता है। इसमें मौजूद विटामिन-A और विटामिन-C त्वचा को निखार देते हैं और उसे स्वस्थ रखते हैं।
इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो त्वचा की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करते हैं। अगर आप नियमित रूप से कददू खाते हैं तो आपकी त्वचा ताजगी भरी दिखेगी और उसमें निखार आएगा।
इसलिए इसे अपनी खाने की आदत में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है।