दिवाली पर प्रदूषण से त्वचा को बचाए रखने के लिए अपनाएं ये तरीके

दिवाली का त्योहार नजदीक है और इस दौरान पटाखों से निकलने वाला धुआं और प्रदूषण आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है। इससे त्वचा पर जलन, खुजली, मुंहासे और दाग-धब्बे हो सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप दिवाली के दौरान प्रदूषण से सुरक्षित रह सकते हैं और त्योहार के दौरान आपकी त्वचा स्वस्थ और चमकदार दिखेगी।

#1 घर से बाहर निकलने से पहले त्वचा को करें तैयार दिवाली के दौरान घर से बाहर निकलने से पहले अपनी त्वचा को अच्छी तरह से तैयार कर लें। इसके लिए सबसे पहले अपने चेहरे पर एक क्रीम या सीरम लगाएं, जो आपके चेहरे को धूल और प्रदूषण से बचाएगी। इसके बाद चेहरे पर एक अच्छा मेकअप बेस लगाएं। यह न केवल आपकी त्वचा को प्रदूषण से बचाएगा, बल्कि आपका चेहरा भी निखरा हुआ दिखेगा।

#2 सनस्क्रीन लगाना न भूलें सनस्क्रीन का इस्तेमाल सिर्फ गर्मियों तक ही सीमित नहीं है बल्कि हर मौसम और हर अवसर में इसे लगाना जरूरी है। दिवाली पर भी सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें क्योंकि यह त्वचा को सूर्य की हानिकारक किरणों के साथ-साथ प्रदूषण के कणों से बचा सकती है। इसके लिए अपने चेहरे, हाथों और पैरों पर अच्छे से सनस्क्रीन लगाएं। यह आपकी त्वचा को सुरक्षित रखने में मदद करेगा।

#3 चेहरे पर लगाएं फेस मास्क दिवाली के बाद त्वचा की सफाई करना बहुत जरूरी है क्योंकि त्योहारों के कारण त्वचा पर धूल और प्रदूषण के कण जम जाते हैं। ऐसे में चेहरे की सफाई के लिए हफ्ते में दो बार फेस मास्क लगाएं। इससे आपकी त्वचा की गहराई से सफाई होगी और यह ताजगी महसूस करेगी। इसके अतिरिक्त फेस मास्क लगाने से त्वचा को भरपूर नमी भी मिलती है और यह स्वस्थ और चमकदार दिखती है।

#4 भरपूर पानी पिएं और संतुलित आहार खाएं दिवाली के दौरान लोग तरह-तरह के पकवान बनाते हैं, लेकिन तली-भुनी चीजों से परहेज करें और इसके बजाय भरपूर पानी पिएं। पानी शरीर से गंदगी को बाहर निकालने में मदद करता है, जिससे आपकी त्वचा साफ और स्वस्थ दिखती है। इसके अतिरिक्त मौसमी फल और सब्जियां खाएं, जो आपकी त्वचा को जरूरी पोषक तत्व प्रदान करती हैं और उसे चमकदार बनाए रखती हैं। यह आपकी त्वचा के लिए फायदेमंद होता है।