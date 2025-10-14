दिवाली पर दमकता चेहरा चाहते हैं? घर पर अपनाएं ये 5 स्टेप्स स्किन केयर रूटीन

दिवाली का त्योहार रोशनी और खुशियों का है, लेकिन इस बार त्योहार से पहले की गई तैयारियां आपको थका सकती हैं। ऐसे में अगर आप अपने चेहरे पर दमकता निखार चाहते हैं तो इसके लिए आपको किसी पार्लर जाने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो घर पर ही पांच स्टेप्स के स्किन केयर रूटीन को अपनाकर अपने चेहरे को निखार दे सकते हैं। आइए इसके लिए जरूरी स्टेप्स जानते हैं।

#1 सबसे पहले चेहरे को साफ करें चेहरे को साफ करना किसी भी स्किन केयर रूटीन का पहला स्टेप होता है। इसके लिए सबसे पहले अपने चेहरे को हल्के गुनगुने पानी से धोएं। अब मुल्तानी मिट्टी में गुलाब जल मिलाकर पेस्ट तैयार करें और उसे चेहरे पर लगाएं। 10 मिनट के बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। यह तरीका त्वचा की गहराई से सफाई करने के साथ-साथ उसे ताजगी का एहसास भी दिला सकता है।

#2 चेहरे की झुर्रियां हटाएं चेहरे की झुर्रियां हटाने से मृत त्वचा, गंदगी और अतिरिक्त तेल दूर हो सकता है। इसके लिए दही में थोड़ा-सा शहद मिलाकर मिश्रण तैयार करें और इसे अपने चेहरे पर लगाएं। 5-10 मिनट के बाद चेहरे को ठंडे पानी से साफ कर लें। दही में एक खास एसिड होता है, जो त्वचा की कोमलता से सफाई करने में मदद कर सकता है, जबकि शहद त्वचा को नमी देने में मदद कर सकता है।

#3 चेहरे की मालिश करें चेहरे की मालिश करने से त्वचा में रक्त का बहाव बढ़ता है, जिससे त्वचा पर निखार आता है। इसके लिए पहले चेहरे पर तेल की कुछ बूंदें डालकर हल्के हाथों से मालिश करें। इसके बाद चेहरे पर हल्का दबाव डालने के लिए उंगलियों का इस्तेमाल करें। इससे त्वचा को पोषण मिलता है और वह चमकदार दिखती है। आप चाहें तो चेहरे की मालिश के लिए जैतून तेल, बादाम का तेल या फिर गुलाब जल का इस्तेमाल कर सकते हैं।

#4 चेहरे को नमी देना है जरूरी चेहरे को नमी देने के लिए सबसे पहले एक कटोरी में शहद और नींबू का रस मिलाएं और फिर इस मिश्रण को अपने चेहरे पर लगाएं। इसके बाद चेहरे पर एक टिश्यू पेपर रखें और जब टिश्यू पेपर सूख जाए तो चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। शहद त्वचा को मुलायम बनाने और काले धब्बों को हल्का करने में मदद कर सकता है, जबकि नींबू त्वचा को चमकदार बनाने में मदद कर सकता है।