वायु प्रदूषण से प्रभावित हो सकती है रोग प्रतिरोधक क्षमता, बचने के लिए खाएं ये चीजें

वायु प्रदूषण एक ऐसी समस्या है, जो हमारे स्वास्थ्य को बुरा असर डाल सकती है। इससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो सकती है, जिससे हम बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में बताएंगे, जो वायु प्रदूषण के प्रभावों को कम करने में मदद कर सकते हैं और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बना सकते हैं।

#1 हरी सब्जियां हरी सब्जियां जैसे पालक, मेथी, ब्रोकोली और सहजन आदि में विटामिन-C और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं। इन सब्जियों का सेवन करने से शरीर में मौजूद हानिकारक तत्व बाहर निकलते हैं और फेफड़ों की सफाई होती है। इसके अलावा हरी सब्जियां पाचन तंत्र को भी स्वस्थ रखती हैं और शरीर को जरूरी पोषक तत्व प्रदान करती हैं।

#2 अदरक और लहसुन अदरक और लहसुन दोनों ही सूजन को कम करने वाले गुणों से भरपूर होते हैं। अदरक का सेवन चाय या फिर सब्जियों में डालकर किया जा सकता है, जबकि लहसुन को कच्चा खाया जा सकता है या फिर किसी भी तरह से पकाकर खाया जा सकता है। इन दोनों का सेवन करने से सांस लेने की प्रक्रिया स्वस्थ रहती है और वायु प्रदूषण के कारण होने वाली समस्याओं से बचाव होता है।

#3 हल्दी हल्दी एक ऐसा मसाला है, जिसमें करक्यूमिन नामक खास तत्व पाया जाता है, जो शरीर की सूजन को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा हल्दी एंटी-ऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती है, जो शरीर को हानिकारक कणों से बचाने में सहायक हैं। आप हल्दी को दूध, सब्जी या फिर रोटी में मिलाकर खा सकते हैं। इसके अलावा आप हल्दी के कैप्सूल भी ले सकते हैं, जो बाजार में उपलब्ध होते हैं।

#4 नींबू नींबू विटामिन-C का बेहतरीन स्त्रोत है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक होता है। इसके अलावा नींबू में मौजूद सिट्रिक एसिड शरीर के पीएच स्तर को संतुलित करता है और पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है। आप गुनगुने पानी में नींबू निचोड़कर पी सकते हैं या फिर किसी भी प्रकार के खाने के साथ इसका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आप नींबू के रस को शहद के साथ भी मिला सकते हैं।