दोपहर के भोजन के लिए बनाएं ये 5 पौष्टिक पालक के व्यंजन, आसान हैं रेसिपी

पालक एक हरी पत्तेदार सब्जी है, जो आयरन और विटामिन जैसे कई पोषक तत्वों का अच्छा स्रोत है। आमतौर पर लोग पालक की सब्जी को दाल या फिर आलू जैसे सब्जियों के साथ ही बनाते हैं, लेकिन इससे कई अन्य व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं। आइए आज हम आपको पालक से बनाए जाने वाले पांच व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें घर पर कुछ ही मिनटों में बनाया जा सकता है।

#1 पालक का परांठा सबसे पहले पालक को अच्छे से धोकर एक मिक्सर में पीस लें, फिर एक बड़े बर्तन में गेहूं का आटा, पिसा हुआ पालक, बारीक कटी हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट, नमक, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा पानी डालकर अच्छे से मिलाएं। अब इस मिश्रण का नरम आटा गूंथ लें। इसके बाद आटे की लोई बनाकर उन्हें बेलें और गर्म तवे पर दोनों तरफ से तेल लगाकर सुनहरा होने तक पकाएं। तैयार परांठे को दही या अचार के साथ परोसें।

#2 पालक की खिचड़ी सबसे पहले एक कुकर में थोड़ा तेल गर्म करके उसमें जीरा, हींग, अदरक का पेस्ट और हरी मिर्च डालकर भूनें, फिर इसमें धुली हुई मूंग दाल, चावल और बारीक कटा हुआ पालक डालकर मिलाएं। इसके बाद इसमें पानी, हल्दी पाउडर, नमक और गरम मसाला मिलाकर कुकर को बंद करें और 2 सीटी आने दें। जब खिचड़ी बन जाए तो इसे गर्मागर्म परोसें।

#3 पालक का हलवा सबसे पहले पालक को अच्छे से धोकर मिक्सर में पीस लें, फिर एक कढ़ाई में घी गर्म करके उसमें पिसा हुआ पालक डालकर भूनें। जब पालक से पानी सूख जाए तो इसमें दूध डालकर पकने दें। अब इसमें दूध, चीनी, इलायची पाउडर और सूखे मेवे डालकर अच्छे से मिलाएं। जब मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो इसे गर्मागर्म परोसें।

#4 पालक की सब्जी सबसे पहले एक कढ़ाई में तेल गर्म करके उसमें जीरा, हींग, अदरक का पेस्ट और हरी मिर्च डालकर भूनें। अब इसमें बारीक कटी प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनें, फिर इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर डालकर नरम होने तक पकाएं। इसके बाद इसमें पिसा हुआ पालक और नमक डालकर अच्छे से मिलाएं। जब पालक नरम हो जाए तो इसमें गरम मसाला मिलाकर इसे गर्मागर्म परोसें।