प्रधानमंत्री ने की सोना न खरीदने की अपील, इसकी जगह खरीदें इन धातुओं के जेवर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन भारतीयों से विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने में मदद करने के लिए एक साल तक सोना न खरीदने का आग्रह किया। इसके साथ ही सोने की बढ़ती कीमत को देखते हुए लोग सोने की जगह अन्य धातुओं के जेवर चुन रहे हैं। ये धातु सोने के अच्छे विकल्प साबित हो सकते हैं और उसी की तरह सुंदरता में चार चांद लगाने का भी काम कर सकते हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं।

#1 चांदी चांदी के जेवर सोने के मुकाबले काफी सस्ते होते हैं। यह न केवल किफायती है, बल्कि इसमें सोने की तरह चमक भी होती है। चांदी के जेवर में काले और सफेद जैसे कई रंगों के पत्थर लगाए जा सकते हैं, जो उन्हें और भी आकर्षक बनाते हैं। इस तरह के गहने पहनकर आप पारंपरिक और आधुनिक, दोनों लुक पा सकते हैं। यह आपके किसी भी पहनावे के साथ अच्छी तरह मेल खा सकती है।

#2 पीतल पीतल के जेवर भी सोने का एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। पीतल बहुत हल्का होता है और इसमें सोने जैसा रंग होता है। इसे पहनने पर यह बहुत ही सुंदर दिखता है और इसकी कीमत भी बहुत कम होती है। वैसे तो आम तौर पर इस धातु से बर्तन ही बनाए जाते हैं। हालांकि, कुछ लोग इससे बने जेवर पहनना भी पसंद करते हैं। इसमें आमतौर पर 67 प्रतिशत तांबा और 33 प्रतिशत जस्ता होता है।

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#3 तांबा तांबे के गहने भी सोने का एक बढ़िया विकल्प हो सकते हैं। तांबा बहुत मजबूत होता है और इसमें सोने जैसा रंग होता है। इसे पहनने पर यह बहुत ही आकर्षक दिखता है और इसकी चमक भी काफी अच्छी होती है। तांबे की ज्वेलरी में अलग-अलग डिजाइन उपलब्ध होते हैं, जो इसे और भी खास बनाते हैं। आप इससे बने बर्तन भी खरीद सकते हैं, जिनमें खान-पान करना फायदेमंद होता है।

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#4 स्टेनलेस स्टील स्टेनलेस स्टील के जेवर भी एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। स्टेनलेस स्टील मजबूत होता है और इसमें चांदी जैसा रंग होता है। इसे पहनने पर आप बहुत ही सुंदर दिख सकती हैं और इसका दाम बहुत ही सस्ता होता है। स्टेनलेस स्टील की ज्वेलरी में अलग-अलग डिजाइन उपलब्ध होते हैं, जो इसे और भी खास बनाते हैं। यह आपके किसी भी पहनावे के साथ अच्छी तरह मेल खा सकती है।