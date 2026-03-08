इन 4 तरीकों से बनाकर खाएं कच्चे पपीते की सब्जी, घर में सभी को आएंगी पसंद

कच्चे पपीते की सब्जी को आमतौर पर लोग एक ही तरह से बनाते हैं। हालांकि, अगर आप इसे थोड़ा अलग तरीके से बनाएंगे तो इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। इस लेख में हम आपको कच्चे पपीते की सब्जी के 5 अनोखी रेसिपी बताएंगे, जिन्हें आजमाकर आप अपने खाने का मजा दोगुना कर सकते हैं। इन तरीकों से न केवल स्वाद बढ़ेगा, बल्कि आपको ज्यादा पोषण भी मिलेगा। आइए इन 4 अनोखे तरीकों के बारे में जानते हैं।

#1 पंजाबी तरीके से पपीते की सब्जी पंजाबी तरीके से पपीते की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले कच्चे पपीते को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। फिर कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें जीरा, हींग और अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें। अब इसमें कटे हुए पपीते के टुकड़े डालकर भूनें। इसके बाद इसमें गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक डालकर मिलाएं। थोड़ी देर पकाने के बाद इसमें दही मिलाकर पकाएं। अंत में हरी धनिया से सजाकर गर्मा-गर्म रोटी या पराठे के साथ परोसें।

#2 बंगाली तरीके से पपीते की सब्जी बंगाली तरीके से पपीते की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले कच्चे पपीते को छोटे टुकड़ों में काट लें। फिर कढ़ाई में सरसों का तेल गर्म करें और उसमें काली सरसों, मेथी दाना और सूखी लाल मिर्च डालें। अब इसमें कटे हुए पपीते के टुकड़े डालकर धीमी आंच पर पकाएं। इसके बाद इसमें हल्दी पाउडर, नमक और लाल मिर्च पाउडर मिलाकर अच्छी तरह मिलाएं। अंत में हरी धनिया से सजाकर गर्मा-गर्म चावल के साथ परोसें।

Advertisement

#3 दक्षिण भारतीय तरीके से पपीते की सब्जी दक्षिण भारतीय तरीके से पपीते की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले कच्चे पपीते को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। फिर कढ़ाई में नारियल का तेल गर्म करें और उसमें सरसों, उड़द दाल और करी पत्ते डालें। अब इसमें कटे हुए पपीते के टुकड़े डालकर धीमी आंच पर पकाएं। इसके बाद इसमें हल्दी पाउडर, नमक और इमली का रस मिलाकर अच्छी तरह पकाएं। अंत में नारियल का दूध डालकर कुछ मिनट पकाएं। गर्मा-गर्म रोटी या चावल के साथ परोसें।

Advertisement