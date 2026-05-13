बंगाली व्यंजनों में शामिल आलू कीमा चॉप को ऐसे बनाएं, उंगलियां चाटते रह जाएंगे घर वाले

आलू कीमा चॉप बंगाली खान-पान का एक लोकप्रिय नाश्ता है। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसे बनाना भी बहुत आसान है। इस रेसिपी में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप घर पर आसानी से और जल्दी आलू कीमा चॉप बना सकते हैं। इसे आप किसी भी खास मौके या त्योहार पर बना सकते हैं और इसका स्वाद सभी को पसंद आएगा। आइए जानें कि कैसे आप यह लाजवाब व्यंजन बना सकते हैं।

सामग्रियां आलू कीमा चॉप के लिए जरूरी चीजें आलू कीमा चॉप बनाने के लिए आपको कुछ मुख्य चीजों की आवश्यकता होगी, जैसे कि उबले हुए आलू, कीमा बनाया हुआ सोया या चने का मिश्रण, प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, गरम मसाला, नमक, और ब्रेड के टुकड़े। इसके अलावा आपको तेल की भी जरूरत पड़ेगी, ताकि चॉप को तलते समय वह कुरकुरा बने। इन सभी चीजों को इकट्ठा करके आप अपने नाश्ते को और भी ज्यादा स्वादिष्ट बना सकते हैं।

मिश्रण आलू का मिश्रण तैयार करें सबसे पहले उबले हुए आलुओं को अच्छे से मैश कर लें। अब एक पैन में थोड़ा तेल गर्म करें और उसमें बारीक कटा हुआ प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च डालकर भूनें, जब तक कि वे सुनहरे भूरे रंग के न हो जाएं। इसके बाद इसमें कीमा बनाया हुआ मिश्रण मिलाएं और अच्छे से पकाएं। इस मिश्रण में गरम मसाला, नमक, और बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डालकर अच्छी तरह मिलाएं, ताकि सारे मसाले अच्छे से मिल जाएं।

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आकार चॉप को आकार दें अब जब आपका मिश्रण तैयार हो जाए तो इसे ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद छोटे-छोटे गोले बनाकर चॉप का आकार दें। आप इन्हें अंडाकार या गोल आकार दे सकते हैं, जैसा भी आपका मन करे। इसके बाद इन्हें ब्रेड के टुकड़ों में लपेट लें, ताकि तलते समय ये कुरकुरे बने रहें। इस तरह से आपका चॉप तैयार होने वाला है और इसे तलने के लिए तैयार हो जाएं।

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