सर्दियों में हार्ट अटैक से सुरक्षित रहने के लिए अपनाएं ये 5 सावधानियां

सर्दियों में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। ठंड के कारण खून की नलियों में सिकुड़न आ जाती है, जिससे शरीर का तापमान बिगड़ सकता है और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी सावधानियों के बारे में बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप खुद को और अपने परिवार को इस खतरे से बचा सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। इन सुझावों को अपनाकर आप सर्दियों में सुरक्षित रह सकते हैं।

#1 गर्म कपड़े पहनें सर्दियों में सबसे जरूरी है कि आप खुद को गर्म रखें। गर्म कपड़े पहनने से आपका शरीर ठंड के प्रभाव से बचा रहता है और खून की नलियां भी सही तरीके से काम करती रहती हैं। ऊनी स्वेटर, मफलर और टोपी पहनें ताकि आपका पूरा शरीर गर्म रहे। इसके अलावा गर्म कपड़े पहनने से आप बीमारियों से भी बचे रह सकते हैं और आपका दिल भी स्वस्थ रहता है।

#2 गर्म पेय का सेवन करें गर्म पेय जैसे चाय, कॉफी या फिर अदरक वाली चाय पीने से शरीर को अंदरूनी गर्माहट मिलती है, जो खून के बहाव को बेहतर बनाती है और हार्ट अटैक के खतरे को कम करती है। अदरक वाली चाय में मौजूद गुण खून की नलियों को खोलते हैं, जिससे रक्तचाप नियंत्रित रहता है। इसके अलावा गर्म पेय पीने से आपको ठंड का एहसास कम होता है और आप बीमारियों से बचे रहते हैं।

#3 खान-पान पर ध्यान दें सर्दियों में खान-पान पर खास ध्यान देना जरूरी है। पौष्टिक आहार जैसे हरी सब्जियां, फल, सूखे मेवे आदि का सेवन करें ताकि शरीर को सभी जरूरी विटामिन और खनिज मिल सकें। इनसे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत होती है और आप बीमारियों से बचे रहते हैं। इसके अलावा इन खाद्य पदार्थों में मौजूद गुण दिल को स्वस्थ रखते हैं और खून की नलियों को सही तरीके से काम करने में मदद करते हैं।

#4 नियमित एक्सरसाइज करें नियमित एक्सरसाइज न केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। सर्दियों में लोग अक्सर कम सक्रिय हो जाते हैं, जिससे वजन बढ़ता है और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। रोजाना 30 मिनट की हल्की एक्सरसाइज जैसे टहलना, योग या फिर स्ट्रेचिंग करने से आपका दिल स्वस्थ रहता है और आप फिट एंड फाइन रहते हैं। इससे आपका ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित रहता है और आप बीमारियों से बचे रहते हैं।