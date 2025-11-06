सर्दियों के कपड़ों का इस तरह रखें ध्यान, लंबे समय तक रहेंगे ठीक

सर्दियों के कपड़े न सिर्फ आपको ठंड से बचाते हैं, बल्कि इन्हें सही तरीके से संभालने पर ये काफी लंबे समय तक चलते भी हैं। हालांकि, हम अक्सर सर्दियों के कपड़ों को सही तरीके से स्टोर नहीं करते हैं, जिस वजह से ये जल्दी खराब हो जाते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने सर्दियों के कपड़ों को लंबे समय तक ठीक रख सकते हैं।

#1 ऊनी कपड़ों को धोने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल न करें ऊनी कपड़ों को धोते समय गर्म पानी का इस्तेमाल करने से बचें। गर्म पानी ऊन के कपड़ों के धागों को सिकोड़ सकता है, जिससे उनका आकार बदल जाता है और वे छोटे हो जाते हैं। इसके अलावा गर्म पानी से कपड़ों की चमक भी फीकी पड़ सकती है। इसलिए ऊनी कपड़ों को धोने के लिए ठंडे पानी का ही इस्तेमाल करें। इससे कपड़े सुरक्षित रहते हैं और उनका आकार भी बरकरार रहता है।

#2 सर्दियों के कपड़ों को हैंगर पर लटकाकर न रखें कई लोग सर्दियों के कपड़ों को हैंगर पर लटकाकर रखते हैं, लेकिन ऐसा करने से कपड़े जल्दी खराब हो सकते हैं, खासतौर से ऊनी स्वेटर और कोट्स में झोल आ जाती है, जिससे उनका लुक बिगड़ जाता है। इसलिए इनको हैंगर पर लटकाने की बजाय अलमारी में मोम पेपर या प्लास्टिक की चादर के साथ रखें। इससे इनके आकार में कोई बदलाव नहीं आएगा और ये लंबे समय तक ठीक रहेंगे।

#3 सर्दियों के कपड़ों को धोने से पहले उन पर लगे लेबल को पढ़े सर्दियों के कपड़ों को धोने से पहले उन पर लगे लेबल को जरूर पढ़े क्योंकि हर कपड़े की अलग देखभाल की जरूरत होती है। कुछ कपड़ों को ड्राई क्लीनिंग की जरूरत होती है, जबकि कुछ को हाथों से धोया जा सकता है। लेबल पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ना जरूरी है ताकि आपके कपड़े लंबे समय तक ठीक रहें और उनका आकार भी बरकरार रहे।

#4 सर्दियों के कपड़ों को स्टोर करने से पहले उन्हें साफ करें जब आप अपने सर्दियों के कपड़ों को स्टोर करने जा रहे हों तो सबसे पहले उन्हें अच्छे से धो लें और सूखने दें। इससे किसी भी तरह की गंदगी या धूल के कण हट जाते हैं, जो कपड़ों को खराब कर सकते हैं। इसके बाद कपड़ों को मोड़कर या लटका कर अलमारी में रखें। इससे आपके सर्दियों के कपड़े ताजगी भरे रहेंगे और उनमें किसी तरह की खराबी नहीं आएगी।