पाउडर हाइलाइटर बनाम लिक्विड हाइलाइटर: जानिए किसे चुनना है बेहतर

हाइलाइटर मेकअप का एक अहम हिस्सा है, जो चेहरे को चमकदार और निखरा हुआ दिखाता है। बाजार में पाउडर और लिक्विड दोनों प्रकार के हाइलाइटर उपलब्ध हैं। दोनों के अपने-अपने फायदे और नुकसान हैं। इस लेख में हम दोनों प्रकार के हाइलाइटरों की तुलना करेंगे ताकि आप अपने लिए सही विकल्प चुन सकें और अपने चेहरे को बेहतरीन लुक दे सकें। आइए जानते हैं कि पाउडर हाइलाइटर और लिक्विड हाइलाइटर में क्या अंतर है।

#1 पाउडर हाइलाइटर के फायदे पाउडर हाइलाइटर आसानी से मिल जाता है और इसे लगाना भी सरल होता है। यह लंबे समय तक टिकता है और चेहरे पर एक प्राकृतिक चमक देता है। पाउडर हाइलाइटर का इस्तेमाल खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद होता है, जिनकी त्वचा तैलीय होती है क्योंकि यह अतिरिक्त तेल को सोख लेता है। इसके अलावा पाउडर हाइलाइटर को सेटिंग पाउडर की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे मेकअप और भी टिकाऊ बनता है।

#2 लिक्विड हाइलाइटर के फायदे लिक्विड हाइलाइटर एक हल्का और चमकदार फिनिश देता है, जो चेहरे को बहुत ही आकर्षक बनाता है। इसे लगाने के लिए बस कुछ बूंदें हथेली पर लेकर चेहरे पर हल्के हाथों से मलें। यह प्रकार सूखी त्वचा वालों के लिए सही है क्योंकि यह नमी प्रदान करता है और त्वचा को मुलायम बनाता है। लिक्विड हाइलाइटर का इस्तेमाल करने से आपका चेहरा ताजा और निखरा हुआ दिखता है, जिससे आप हर मौके पर खास महसूस करेंगे।

#3 पाउडर और लिक्विड हाइलाइटर के बीच चयन कैसे करें? आपकी त्वचा का प्रकार और जरूरतें ही तय करेंगी कि आपको कौन-सा हाइलाइटर चुनना चाहिए। अगर आपकी त्वचा तैलीय है तो पाउडर हाइलाइटर बेहतर रहेगा क्योंकि यह अतिरिक्त तेल को सोख लेता है, वहीं सूखी त्वचा वालों के लिए लिक्विड हाइलाइटर सही होगा क्योंकि यह नमी प्रदान करता है। इसके अलावा अगर आप लंबे समय तक टिकाऊ मेकअप चाहते हैं तो पाउडर हाइलाइटर चुनें, जबकि प्राकृतिक चमक के लिए लिक्विड हाइलाइटर सही रहेगा।