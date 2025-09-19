पश्चिम बंगाल जाने वाले हैं? चखना न भूलें वहां की इन 5 पारंपरिक मिठाइयों का स्वाद

पश्चिम बंगाल भारत के उन राज्यों में से एक है, जिनकी सांस्कृतिक विरासत सबसे समृद्ध मानी जाती है। इस राज्य के त्योहार, संगीत, नृत्य, वास्तुकला और परंपराएं इसे सबसे अलग बना देती हैं। हालांकि, पश्चिम बंगाल की असली पहचान तो उसके खान-पान से ही होती है। यहां का मसालेदार भोजन तो कमाल है ही, लेकिन यहां की मिठाइयां सबसे स्वादिष्ट होती हैं। पश्चिम बंगाल की यात्रा के दौरान चमचम समेत इन 5 लजीज मिठाइयों का आनंद लेना न भूलें।

#1 चमचम चमचम छेना से बनने वाली एक स्वादिष्ट मिठाई होती है, जो कुछ हद तक रसगुल्ले जैसी ही लगती है। इसकी बनावट मुलायम होती है और यह मुंह में जाते ही घुल जाती है। इसमें केसर और इलायची भी शामिल की जाती हैं, ताकि इसे एक अच्छी खुशबु और खास स्वाद मिल सके। इसमें चाशनी भरी होती है और इसे घिसे हुए नारियल से सजाकर परोसा जाता है। आप इस मिठाई को इसके विभिन्न रंगों और बेलनाकार बनावट से पहचान सकेंगे।

#2 रसगुल्ला पश्चिम बंगाल का पर्याय माना जाने वाला रसगुल्ला अब देशभर में हर त्योहार की शान बन गया है। यह भी पनीर यानि छेना से बनने वाली मिठाई है, जो चाशनी में डूबी रहती है। इसका मीठा और रसीला स्वाद दिल खुश कर देने वाला होता है। इस मिठाई का आकार गोल होता है और यह बेहद मुलायक होती है। इसे हमेशा चाशनी के साथ ठंडा ही परोसा जाता है। कोलकाता के रसगुल्ले सबसे ज्यादा स्वादिष्ट माने जाते हैं।

#3 संदेश पश्चिम बंगाल में छेना से एक और प्रसिद्ध मिठाई बनती है, जिसे संदेश कहा जाता है। यह मिठाई काफी हद तक पेड़े जैसी होती है, लेकिन इसका स्वाद अनोखा होता है। छेना को गूंधकर, पकाकर और चपटा आकार देकर संदेश तैयार किया जाता है। यह मिठाई इलायची, केसर, गुलाब जल और सूखे मेवे जैसे विभिन्न स्वादों में बनाई जाती है। इसे सूखे मेवों से सजाकर परोसा जाता है और यह हल्की भी होती है।

#4 पंतुआ हम सभी को गुलाब जामुन पसंद आता है, जिससे मिलती-जुलती एक मिठाई पश्चिम बंगाल में भी बनाई जाती है। हम बात कर रहे हैं पंतुआ की, जिसे मावा, सूजी या मैदा आदि से बनाया जा सकता है। इसे बनाने के लिए पहले आटा गूंधकर उसे आकार दिया जाता है, फिर घी में तला जाता है। इसके बाद सभी पंतुओं को चीनी की चाशनी में डुबोया जाता है। इनमें मेवे, खोया और इलायची आदि की स्टफिंग भी की जाती है।