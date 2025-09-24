नवरात्रि में आलू से बनाए जा सकते हैं ये 5 स्वादिष्ट स्नैक्स, जानिए रेसिपी

आलू एक ऐसी सब्जी है, जो हर मौसम में आसानी से बाजार में मिल जाती है। यह न केवल स्वाद में बेहतरीन है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। नवरात्रि के दौरान उपवास करने वाले लोग आलू का सेवन करते हैं क्योंकि यह ऊर्जा देता है और भूख को शांत करता है। आइए आज हम आपको आलू के पांच ऐसे स्नैक्स की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें नवरात्रि के दौरान आसानी से बनाया जा सकता है।

#1 आलू के कुरकुरे चिप्स आलू के चिप्स एक लोकप्रिय स्नैक है, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आलू को पतले-पतले टुकड़ों में काट लें, फिर उन पर सेंधा नमक और काली मिर्च मिलाकर ओवन में सेंकें या कढ़ाई में तलें। इन्हें ठंडा होने के बाद किसी एयरटाइट डिब्बे में रखें ताकि ये कुरकुरे बने रहें। आप इसमें अपने पसंदीदा मसाले भी मिला सकते हैं जैसे कि भुना जीरा।

#2 आलू की टिक्की आलू की टिक्की एक बेहतरीन स्नैक है, जिसे आप शाम की चाय के साथ परोस सकते हैं। इसके लिए उबले हुए आलू को मैश करें और उसमें हरी मिर्च, पत्तेदार धनिया, नमक और थोड़ा-सा सिंघाड़े का आटा मिलाएं। अब इस मिश्रण से छोटी-छोटी टिक्कियां बनाकर उन्हें तवे पर हल्का सा तेल लगाकर सेंक लें। आप इन्हें धनिये की चटनी के साथ परोस सकते हैं। यह टिक्की न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहत के लिए भी अच्छी है।

#3 आलू का बोंडा आलू का बोंडा एक स्वादिष्ट स्नैक है, जिसे आप नवरात्रि के दौरान बना सकते हैं। इसके लिए उबले हुए आलू को मैश करें और उसमें हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट, सेंधा नमक और थोड़ा-सा सिंघाड़े का आटा मिलाएं। अब इस मिश्रण से छोटी-छोटी गोलियां बनाकर उन्हें सिंघाड़े के आटे के घोल में डुबोएं और गर्म तेल में तलें। यह बोंडा कुरकुरा और स्वादिष्ट है, जिसे आप चाय या कॉफी के साथ परोस सकते हैं।

#4 आलू की चाट आलू की चाट एक सेहतमंद और स्वादिष्ट स्नैक है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए उबले हुए आलू को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें और उसमें टमाटर, हरी मिर्च, पत्तेदार धनिया और सेंधा नमक मिलाएं। अब इस मिश्रण पर नींबू का रस डालें और ऊपर से भुना हुआ जीरा पाउडर छिड़कें। यह चाट न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहत के लिए भी अच्छी है, जिसे आप किसी भी समय खा सकते हैं।